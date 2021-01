von Peter Schütz und Peter Koch

Dietmar Zäpernick bleibt Bürgermeister der Gemeinde Rickenbach. Der 56jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Rheinfelden-Beuggen erhielt am gestrigen Wahltag 1162 Stimmen von insgesamt 3023 Wahlberechtigten. Das entspricht einem Stimmenanteil von 87 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 38 Prozent. Zäpernick war der einzige Bewerber. 136 Stimmen entfielen auf andere Bewerber, unter anderem auf Harald Eckert (62) und Matthias Vogt (11). Auf Eckert, stellvertretender Kämmerer der Gemeinde Rickenbach, entfielen somit 5,8 Prozent, auf Gemeinderat Vogt 1 Prozent. 62 Stimmen (5,7 Prozent) gab es für sonstige Personen. 756 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme in einem der sechs Wahllokale ab, 406 nutzten die Briefwahl.

Das Ergebnis Gesamtgemeinde Rickenbach: Dietmar Zäpernick 949 Stimmen/87,5 Prozent, Harald Eckert 63 Stimmen/5,8 Prozent, Matthias Vogt 11 Stimmen/1,0 Prozent, andere 62 Stimmen/5,7 Prozent. Ortsteil Rickenbach: Zäpernick 113/86,9 Prozent, Eckert 11/5,8 Prozent, Matthias Vogt 0/0, andere 6/4,6. Ortsteil Altenschwand: Zäpernick 113/87,6, Eckert 8/6,2, Vogt 3/2,3, sonstige 5/3,9. Ortsteil Hottingen: Zäpernick 85/94,4, Eckert 1/1,1, Vogt 0/0, sonstige 4/4,44. Ortsteil Willaringen: Zäpernick 141/88,7, Eckert 13/8,2, Vogt 2/1,3, sonstige 3/1,9. Ortsteil Bergalingen: Zäpernick 58/73,4, Eckert 8/10,1, Vogt 0/0, sonstige 13/16,5. Ortsteil Hütten: Zäpernick 101/90,2, Eckert 5/4,5, Vogt 1/o,9, sonstige 5/4,5. Briefwahl: Zäpernick 338/87,6, Eckert 17/4,4, Vogt 5/1,3, sonstige 26/6,7. Wahlbeteiligung: 38,3 Prozent.

Nach Prozenten die meisten Stimmen erhielt Dietmar Zäpernick in Hottingen (94 Prozent) und Hütten (90 Prozent), die wenigsten in Bergalingen (73 Prozent). In den übrigen Wahlbezirken erhielt er zwischen 87 und 88 Prozent. Auch in der Briefwahl lag er mit 87 Prozent deutlich vorn. Harald Eckert, wenige Tage vor der Wahl durch ein anonymes Flugblatt ins Spiel gebracht, erhielt in Bergalingen mit 10 Prozent den höchsten Stimmenanteil. Eckert hatte sich jedoch nicht beworben und eine Verbindung mit dem Flugblatt zurückgewiesen.

Blick ins Wahllokal in Rickenbach: Christoph Petschel bei der Stimmabgabe, links Wahlhelfer Christian Kaeser. | Bild: Peter Schütz

Nach der öffentlichen Bekanntgabe des Wahlergebnisses gestern Abend gehörten Landrat Martin Kistler und die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden zu den Gratulanten. Zäpernick freute sich über den Wahlausgang. „Das ist ein klarer Auftrag der Wählerinnen und Wähler, dass wir – Gemeinderat, Verwaltung und ich – den eingeschlagenen Weg weitergehen“, sagte er. Zäpernick erklärte zur Wahlbeteiligung von 38 Prozent: „Wenn man die Corona-Situation berücksichtigt, bin ich zufrieden.“

Bei der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses in der Gemeindehalle Willaringen erhielt Zäpernick zahlreiche Glückwünsche übermittelt. So waren seine Amtskollegen Alexander Guhl aus Bad Säckingen gekommen, um ihm zu gratulieren, aus Wehr Michael Thater, aus Murg Adrian Schmidle und aus Görwihl Carsten Quednow. Weil die Erfassung des Wahlergebnisses sich wegen der vielen sonstigen Gewählten so lange hinzog, mussten auch die Gemeinderäte Matthias Vogt (FW), Werner Schlachter (FW), Walter Waßmer (FW), Martina Lütte (WIR) und Margit Eckert-Schneider (Grüne) lange warten, ehe sie dem Bürgermeister ihre Glückwünsche mitteilen konnten. Auch Schulrektor Bernd Mugrauer sowie einige wenige weitere Bürger waren gekommen, um Zäpernick ihre Grüße zur Wiederwahl zu übermitteln.

Im Wahllokal Rickenbach zählten die Wahlhelfer die Stimmen der Urnenwahl aus. Insgesamt konnten die Rickenbacher in 6 Wahllokalen abstimmen: Altenschwand, Hütten, Bergalingen, Willaringen, Hottingen und Rickenbach. | Bild: Peter Koch

Die Wahl fand unter Corona-Vorschriften statt. Die Wahlzettel konnten in sechs Wahllokalen, in denen es eine „Einbahnregelung“ gab, abgegeben werden. Im Vorfeld der Wahl hatte ein Bürger in öffentlicher Gemeinderatssitzung mit Blick auf die Corona-Lage Zweifel an deren Durchführung geäußert, der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Matthias Vogt jedoch daran festgehalten. Insgesamt 48 Wahlhelfer waren gestern im Einsatz.