von sk

Es ist eine sinnlose Tat, die einen ratlos werden lässt: Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 6. Mai, 12 Uhr und Sonntagmorgen, 8. Mai, haben Unbekannte auf dem Gelände des Waldkindergartens bei Rickenbach-Altenschwand gewütet.

Holzmöbel und Ablagen wurden zerstört, ein Zaun auseinandergerissen. Dort gelagertes Holz wurde zerstreut wie auch Spielsachen und Gartengeräte. Die Feuerstelle wurde verwüstet, eine Regentonne mit einem Schubkarren in den Wald gefahren. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.

Vermutlich waren die Tatverdächtigen mit einem Fahrzeug zur Örtlichkeit gelangt. Der Wagen des Waldkindergartens steht an dem schmalen Ortsverbindungsweg zwischen Obergebisbach und Altenschwand. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932988-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

Motorradfahrerin stürzt, weil entgegenkommender SUV die Kurve schneidet

Ein SUV soll am Freitag, 13. Mai, gegen 14.50 Uhr, in der Dossenbacher Straße in Wehr eine Kurve geschnitten haben, so dass eine entgegenkommende 17-jährige Motorradfahrerin auswich und stürzte. Die Jugendliche verletzte sich leicht, eine sofortige medizinische Versorgung war aber nicht von Nöten.

Der braune/kupferfarbene größere Geländewagen mit Lörracher Kennzeichen soll ihr in Höhe der Zufahrt zur Kleingartenanlage „Juch“ auf ihrer Fahrspur in der dortigen Kurvenkombination begegnet sein. Die Jugendliche wich mit ihrer 125er Maschine aus, bremste und geriet von der Straße. Im unbefestigten Fahrbahnrand kam sie zu Fall. Der SUV fuhr ohne anzuhalten in Richtung Dossenbach davon.

Am Motorrad der Frau entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762/8078-0) sucht nach dem SUV und bittet um sachdienliche Hinweise.

17-Jähriger am Steuer eines nicht zugelassenen Autos

Ein Jugendlicher war am Freitag, 13. Mai, in Rickenbach und Herrischried mit einem nicht zugelassenen und versicherten Pkw unterwegs. Die Fahrt wurde gegen 13 Uhr von zwei Lehrkräften beendet, als der 17-jährige eine gesperrte Straße bei einer Schule mit augenscheinlich weit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte.

Der Jugendliche besitzt keinen Führerschein. Am Auto waren entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges montiert. Den Wagen eines Bekannten hatte er ohne dessen Wissen genommen. Der Jugendliche wurde der Mutter übergeben, das Auto sichergestellt.

Unfallflucht zwischen Schachen und Albbruck

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 13. Mai, gegen 9.50 Uhr, auf der K 6544 zwischen Schachen und Albbruck. Einem 65-jährigen Lieferwagenfahrer soll ausgangs einer Kurve ein Geländewagen teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sein.

Um einen Unfall zu verhindern, wich der Lieferwagenfahrer aus und touchierte die Leitplanke. Dabei wurde am Lieferwagen ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Der Geländewagen entfernte sich in Richtung Schachen. Es soll sich um einen weißen oder beigen Jeep Wrangler gehandelt haben. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-0.