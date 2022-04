von Brigitte Chymo

Die Treibstoffpreise machen vielen Menschen Sorge. Mit einem befristeten Neun-Euro-Ticket will die Bundesregierung insbesondere Berufspendler entlasten und sie zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen – nicht nur dem eigenen Geldbeutel, sondern auch dem Klima zuliebe.

Da ist die Gemeinde Murg schon viel weiter. Mit dem Bürgerbus bietet sie öffentlichen Nahverkehr für null Euro an. Doch es gibt ein großes Problem: Dem Bürgerbus fehlen für den abendlichen Kursverkehr ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer.

27 Chauffeure wechseln sich derzeit am Steuer des elektrisch betriebenen Bürgerbusses ab. „Wir brauchen aber ein Minimum von 30 Leuten“, erklärt Monika Duttlinger von der Initiative Murg im Wandel. Grundsätzlich soll jeder von ihnen nur einen Abend im Monat Dienst machen müssen. Doch derzeit klappt das kaum. Duttlinger: „Dann braucht nur noch jemand krank zu werden oder Urlaub zu haben.“

Aus welcher Gemeinde die Chauffeure kommen, spielt keine Rolle. Georg Kirschbaum, der selbst ehrenamtlich als Fahrer tätig ist, hebt eine viel wichtigere Eigenschaft hervor, die einen guten Bürgerbus-Fahrer auszeichnet: „Es braucht eine hohe Verbindlichkeit.“ Wenn wirklich Not am Mann sei, zum Beispiel bei Krankheit, sei eine Absage akzeptabel. Aber „einfach nur so“ gehe eben nicht.

Ohne Auto auch abends in alle Ortsteile Was ist der Bürgerbus? Der Bürgerbus ist eine Initiative von Murg im Wandel. Er soll ein zuverlässiges Angebot sein, auch abends ohne privates Auto vom Bahnhof Murg in die Ortsteile und von dort zum Bahnhof zu gelangen. Dies war zum Beispiel Pendlern früher nach 19 Uhr nicht möglich. Gleichzeitig geht es darum, den Individualverkehr und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Seit wann ist der Bürgerbus im Einsatz? Im September 2014 war Start für den Bürgerbus. Zunächst nur an den Wochenenden, ab Februar 2016 dann auch unter der Woche von Montag bis Samstag. Wann fährt der Bürgerbus? Seit 1. April fährt der Bürgerbus wieder von Montag bis Freitag ab Bahnhof Murg: 19.35 Uhr, 20.35 Uhr, 21 Uhr, 21.35 Uhr, 22.35 Uhr, freitags und samstags zusätzlich um 23.35 Uhr. Bei den Kursen am Freitag und Samstag um 23.35 Uhr ist nur der Ausstieg möglich. An Sonn- und Feiertagen, Heiligabend und Silvester fährt der Bürgerbus nicht. Die Fahrtstrecke führt vom Bahnhof Murg, entlang der Hotzenwald-, Hänner- und Landstraße bis Hänner und wieder zurück. Der Bürgerbus nimmt an allen SBG-Haltestellen entlang der Strecke Fahrgäste auf. Die aktuellen Fahrzeiten sind abrufbar auf www.murgimwandel.de www.wtv-online.de und www.gemeinde murg.de/buergerbus Was kostet die Fahrt mit dem Bürgerbus? Die Fahrt ist kostenlos. Wie ist der Bürgerbus finanziert? Die Gemeinde Murg schaffte einen Kleinbus an, der teilweise durch Sponsoring lokaler Betriebe finanziert wurde. Auch die Betriebskosten einschließlich Versicherungen werden von der Gemeinde getragen. Da der Bürgerbus nur abends unterwegs ist, nutzt die Gemeinde das Fahrzeug tagsüber. Die Fahrerinnen und Fahrer sind ehrenamtlich im Einsatz. Wen kann ich ansprechen, wenn ich Bürgerbus-Fahrer werden will? Jede Fahrerin und jeden Fahrer sowie Monika Duttlinger über E-Mail (info@murgimwandel.de) und Telefon (07763/3516).

Den Bürgerbus darf allerdings nur lenken, wer im Besitz eines Personenbeförderungsscheins ist. Dies ist dasselbe Zertifikat, das auch Taxifahrer benötigen. Es beinhaltet auch eine arbeitsmedizinische Untersuchung. Beantragt werden kann eine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung bei der zuständigen Führerscheinstelle, also beim Landratsamt Waldshut. „Die Kosten für den Personenbeförderungsschein werden von der Gemeinde übernommen“, so Duttlinger.

„Fahrerin und Fahrer sollten auf Leute zugehen können“, ergänzt Kirschbaum eine weitere wichtige Anforderung an einen Bürgerbus-Chauffeur. Er selbst ist gerne mit dem Bürgerbus unterwegs: „Ich bin immer wieder erstaunt, wie dankbar und höflich die Fahrgäste sind.“

Kreis Waldshut Bürgerbusse übernehmen immer öfter die Rolle des Nahverkehrsanbieters Das könnte Sie auch interessieren

Die monatlichen Einsatzpläne legen die Fahrer gemeinsam fest: Einer erstellt eine Doodle-Liste, in die jede der Fahrerinnen und jeder Fahrer drei bis vier mögliche Termine eintragen kann. Wünsche werden berücksichtigt, zum Beispiel wenn jemand nur an einem bestimmten Abend fahren kann, oder wenn beispielsweise nur zwei Fahrten im Monat möglich sind. Ziel ist aber prinzipiell immer, dass jeder nur ein Mal fahren muss.

Fehlende Fahrerinnen und Fahrer waren auch der Grund, dass der Bürgerbus in den letzten Monaten nur von Montag bis Freitag in den Abendstunden zwischen dem Bahnhof in Murg und Hänner unterwegs war, aber nicht mehr an Samstagen. Vor Corona war das noch anders. Während der Zeit der striktesten Corona-Einschränkungen allerdings musste auch der Bürgerbus einige Monate aussetzen. „Die meisten unserer Fahrer sind im gefährdeten Alter“, erklärt Duttlinger.

So wirbt der Murger Bürgerbus für sich. Doch er sucht nicht nur Passagiere, sondern auch Fahrer. | Bild: Bürgerbus Murg

Mit Beginn von Corona im März 2020 war daher erst einmal Pause. Am 1. Juli 2021 nahm der Bürgerbus seine Fahrten dann wieder auf. Dass der Bus aber an den Samstagen nicht fuhr, sei damals nicht so ins Gewicht gefallen wie jetzt – es habe schließlich keine Veranstaltungen gegeben habe, wegen der die Leute unterwegs gewesen sein könnten, so Duttlinger. Seit 1. April aber sei der Bürgerbus aber auch an Samstagen wieder unterwegs.

Umso wichtiger ist, neue Fahrerinnen und Fahrer für den Bürgerbus zu finden. „Es wäre gut, wenn sich jüngere Leute melden würden“, sagt Duttlinger. Auch die Frauenquote könnte durchaus höher sein. Zurzeit sind fünf Frauen im Einsatz.