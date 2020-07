von Brigitte Chymo

Mit der Förderzusage im Mai fiel auch der Startschuss für den Breitbandausbau in Hänner und Oberhof. Um möglichst viele Hauseigentümer mit ins Boot zu holen, wollte die Gemeinde eigentlich in einer Infoveranstaltung für den Anschluss an das Glasfasernetz werben. Weil Corona kam, informierte die Gemeindeverwaltung die Bürger Mitte Juli daher zunächst in einem Schreiben. Seit gestern bietet die Gemeinde im Schmiedledick-Saal in Hänner und im Bürgertreff Oberhof auch Gesprächstermine an.

Murg Sein Name ist untrennbar mit dem Weltlädeli in Murg verbunden, nun tritt Willi Moosmann von der Bühne des fairen Handels ab Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Adrian Schmidle betonte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch noch einmal, wie wichtig es ist, dass alle Hauseigentümer der beiden oberen Ortsteile an diesem Projekt mitmachen und bat für dieses Projekt zu werben. Auf Anregung von Ortsvorsteher Roland Baumgartner wird dieser Tage zusätzlich ein großes Werbebanner in Oberhof aufgestellt. Grundstückseigentümer, die Fragen haben können sich zudem an Alina Hartmann im Technischen Bauamt (Telefon 07763/9218-32) wenden. Oder an einem der bereits festgelegten Termine teilnehmen. Gestern fand im Schmiedledick-Saal in Hänner der erste Termin statt. Weitere Termine sind am Montag, 3. August, und Dienstag, 4. August, jeweils von 16.30 bis 21.30 Uhr. Auch im Bürgertreff in Oberhof ist Gelegenheit, sich zu informieren. Die Termine sind Donnerstag, 6. August, Montag, 10. August und Dienstag, 11. August, jeweils von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Alina Hartmann koordiniert für diese Tage die Termine.

Kreis Waldshut Kostet die blaue Tonne künftig extra? Eine Änderung im Nachbarlandkreis sorgt für Verwirrung Das könnte Sie auch interessieren

Schon im Vorjahr hatte die Gemeinde Murg die Preise für einen Hausanschluss festgelegt. Noch bis zum 13. September läuft ein Aktionsangebot, wonach für Grundeigentümer, die selbst Hand anlegen, der Anschluss um 250 Euro zu haben ist. Wird der Anschluss von der Gemeinde erstellt, sind es 950 Euro. Läuft dann die Bauphase, wird es wesentlich teurer. 750 Euro für Grundeigentümer mit Eigenleistung und 1950 Euro für einen Anschluss über die Gemeinde. Die angebotenen Termine würden gut wahrgenommen, so Karlheinz Peter, Leiter des Technischen Bauamts, der ankündigte, dass die Ausschreibung der Arbeiten bereits laufe und die Vergabe für den Tag nach dem Ende des Aktionsangebots geplant sei, also den 14. September. Auf Anfrage aus der Bürgerschaft erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle, dass die Gemeinde Murg das Netz lediglich baue, dann aber weiterverpachte. Betreiber des Glasfasernetzes wird die Firma Stiegeler aus Schönau sein. Eine weitere Frage betraf die Kosten, sollten nicht alle Grundstückseigentümer mitmachen: Daraus ergäben sich keine Folgekosten für die anderen, versicherte Schmidle.

Laufenburg Obi soll nun ohne Schnellrestaurant und Parkhaus gebaut werden Das könnte Sie auch interessieren

Rat Frank Gassmann (FW) wies auf die schlechte Internetverbindung am Rothaus in Murg hin. Ob es nicht die Möglichkeit gäbe, auf den Zug aufzuspringen, fragte Gassmann, der fürchtet, dass das Rothaus „abgeschnitten“ werde. Der Bürgermeister, dem bereits eine Unterschriftenliste übergeben wurde, berichtete, dass die Angelegenheit intern überprüft werde.