Die Nachbarschaftshilfe Murg trat zum ersten Mal seit seiner Gründung am 23. Mai 2018 zu ihrer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Niederhof zusammen. Nach einem großen logistischen Aufwand, der mit der Gründung des Vereins verbunden war, konnte der Verein im Oktober 2018 mit seiner eigentlichen Arbeit, der Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, beginnen.

In ihrer Begrüßung der 35 anwesenden Mitglieder und Gäste, zu denen Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum, die Ortsvorsteher Edith Becker, Roland Baumgartner und Dieter Muck, sowie die Heimleiterin Britta Malzacher des Vinzentiushaus gehörten, dankte die Vorsitzende Elisabeth Radloff, ihren Vorstandskollegen, für ihr Engagement, das dazu beigetragen hat, dass der Start geklappt hat. Einen Dank richtete sie an die Gemeinde Murg, die den Verein in der Startphase finanziell unterstützt hat, da sich die Auszahlung der Zuschüsse der Pflegekasse verzögert hat.

Wie Sonja Sarmann in Vertretung der Einsatzleiterin Alexandra Bäumle erklärte, wurden von Oktober bis Dezember 39 und von Januar bis März 114 Helferstunden von den insgesamt 15 Helfern geleistet. Dabei wurden 2018 sechs betreute Kunden von sechs aktiven Helfern und 2019 zehn betreute Kunden von acht Helfern betreut. Die Nachbarschaftshilfe verfügt über genügend Kapazität, so dass sich mehr Personen, ob jung oder älter, um Hilfe an den Verein wenden können, erklärte Sonja Sarmann, auf Nachfrage.

Nach einem meist telefonischen Kontakt, findet zunächst ein Treffen bei der Einsatzleitung statt, um die Bedürfnisse des Kunden festzustellen. Danach wird geprüft, ob die Chemie zwischen Helfer und Kunde stimmt. Nach dem ersten Besuch findet die Terminabsprache selbständig zwischen Helfer und Kunde statt. Es finden keine Putzdienste und keine Krankenpflege statt. Das Nachbarschaftsfest, das am Samstag, 25. Mai, ab 17 Uhr in der Murger Mitte stattfindet, zu der alle Bürger von Murg und Ortsteilen eingeladen sind, soll zum besseren Kennenlernen des Vereins beitragen.

So ist für die Zukunft ein Mittagstisch für Senioren geplant. Wie bereits in den zurückliegenden Monaten, finden regelmäßige Teamsitzungen, sowie Fortbildungen und Kurse statt, um den Qualitätsstandard der Helfer aufrecht zu erhalten. Nachdem Yvonne Blatter den ersten Kassenbericht vorgelegt hat, trug Monika Duttlinger den Prüfbericht der Kassenprüfer vor. Nach dem Georg Kirschbaum die Entlastung von Vorstand und Kassiererin vorgenommen hat, wurde Katharina Ebeling als vierte Beisitzerin, als Ersatz von Sylvia Striegel, die ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte, gewählt. Georg Kirschbaum wies in seinen Grußworten darauf hin, dass mit dem Nachbarschaftsverein das Bürgerengagement gewachsen ist.