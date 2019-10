von Brigitte Chymo

Wer bis vor fünf Jahren abends nach 19 Uhr am Murger Bahnhof ankam und weiter in die Ortsteile wollte, musste sich abholen lassen, ein Taxi rufen, per Rad weiterstrampeln oder sich sogar zu Fuß auf den Weg machen. Da machten Bürger mobil. Seitdem wartet abends am Bahnhof ein Bürgerbus, der seine Fahrgäste nach Niederhof, Oberhof oder Hänner bringt. Der Versuch wurde schnell zur Erfolgsgeschichte und machte auch überregional Schlagzeilen. Die Gemeinde Murg nahm das fünfjährige Bestehen des Bürgerbusses nun zum Anlass, mit allen Beteiligten zurückzublicken und anzustoßen.

Es sind beachtliche Zahlen. Seit der ersten Fahrt des Bürgerbusses am 19. September 2014, damals noch ein E-Mercedes der A-Klasse, der tagsüber als Dienstwagen der Gemeinde genutzt wurde, beförderte der Bürgerbus mehr als 20 000 Fahrgäste und legte dabei 110 000 Kilometer zurück. Diese Mobilität ist ein Zugewinn an Lebensqualität für die Bürger, aber auch ein Gewinn für die Umwelt. Denn der Bürgerbus spart Einzelfahrten und damit Kohlendioxid. Sogar eine ganze Menge. Umgerechnet wurden 46 Tonnen CO 2 eingespart.

Mit einer kleinen Feier würdigten Gemeinde Murg, Ehrenamtliche und Sponsoren den Erfolg des Bürgerbusses in Murg. | Bild: Brigitte Chymo

„Der Bürgerbus hat die Erwartungen mehr als erfüllt“, betonte Bürgermeister Adrian Schmidle am Dienstagabend bei der kleinen Feier im Ratssaal und in Anwesenheit der ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusses ebenso wie der Sponsoren. Schmidle sprach weiter von einem „Meilenstein puncto Mobilität“ und meinte, der erfolgreiche Einsatz des Bürgerbusses zeige exemplarisch, was sich mit bürgerschaftlichem Engagement und der Bereitschaft, etwas für die Gemeinschaft zu tun, alles erreichen lasse.

Und das auch noch zum Nulltarif. Denn die Fahrten mit dem Bürgerbus sind kostenlos und eben nur möglich, weil die rund 30 Fahrerinnen und Fahrer ihre Touren ehrenamtlich machen, sich selbst organisieren und sich sogar um die Pflege des Bürgerbusses kümmern. Er empfinde große Hochachtung vor dieser Leistung, meinte Schmidle auch in Richtung der bürgerschaftlichen Intitiative Murg im Wandel, die das Projekt seinerzeit angestoßen hatte.

Bürgermeister dankt allen Beteiligten

Sein Dank galt zudem allen Sponsoren und Förderern: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Landratsamt Waldshut, SBG SüdbadenBus GmbH, NaturEnergie, Sparkasse Hochrhein, Volksbank Rhein-Wehra, Getränke Strasser, Edeka Sulger, Eckert Werbung und Autohaus Bartholomä: „Ihr Handeln ist Ausdruck großen Gemeinsinns und von viel Verantwortungsbewusstsein.“ Ein Extradankeschön des Bürgermeisters gab es für Monika Duttlinger, die als „Kopf und Herz“ des Teams, „die Zügel fest in der Hand hält“. Duttlinger führt auch die Statistik und weiß, nach der Anzahl der Fahrgäste pro Abend gefragt, dass jeder Abend anders ist: „Das ist von Montag bis Samstag sehr unterschiedlich, das hängt auch vom Wetter ab. Man kann es kaum vorhersagen. Mal sind es nur neun Personen, mal 40 Personen. 51 Personen pro Abend, das war die Höchstzahl.“