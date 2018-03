Murg 13 Einsätze und besondere Auszeichnungen: Feuerwehrabteilung Oberhof zieht Bilanz

Die Abteilung Oberhof der Feuerwehr Murg bilanziert 13 Einsätze. Fritz Matt erhält für 60 Mitgliedsjahre eine Ehrenurkunde.

Oberhof (mdc) Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Murg, Abteilung Oberhof. Dies zum Glück nicht durch viele oder schlimmere Einsätze, sondern durch ihr großes Jubiläum, bei dem sie ihr 75-jähriges Bestehen gebührend feierten. Einsätze gab es 2017 im gesamten 13 im Ausrückbereich Nord, welche zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Hänner bewältigt wurden. Darunter zwei kleinere Brände, achtmal Technische Hilfe und zweimal wurde eine Ölspur beseitigt. Groß war die Freude bei Abteilungskommandant Pattric Grzybek, als er Fritz Matt im Feuerwehrgerätehaus zu seiner Ehrung gratulieren konnte. Dieser wurde von der Gemeinde, in Vertretung von Bürgermeisterstellvertreter Roland Baumgartner, für 60 Jahre Feuerwehr Oberhof geehrt und erhielt eine Urkunde. Ebenfalls eine Auszeichnung bekommt Otto Oeschger noch überreicht, der an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Die besten Probebesucher wurden dann von Pattric Grzybek selbst ausgezeichnet, denn als Ansporn brachte er einen von ihm gesponserten Wanderpokal mit ins Spiel.

Keine der zwölf Proben haben im Vorjahr Anna Wunderle und Daniel Ebner verpasst und erhielten damit als erste den neuen Wanderpokal. Wie bei anderen Wanderpokalen auch, ist es so, dass wenn man ihn dreimal verteidigen konnte, diesen behalten darf. Als besonderes Schmankerl bekommt man mit dem Wanderpokal noch 150 Euro mit obendrauf, die ebenfalls vom Abteilungskommandant Grzybek gesponsert werden. "Es soll ein Ansporn für alle sein, auch mal die 100 Prozent Probebesuch zu erreichen", so Grzybek. Er selbst hat in den Proben nur einmal gefehlt, genauso wie sein Stellvertreter Michael Dede und die Kameraden Marc Kaiser und Domenic Weigend. "Normalerweise haben wir im Jahr zwischen 17 und 18 Proben, aber durch die Vorbereitungen zu unserem Jubiläum waren es im letzten Jahr weniger", so der Abteilungskommandant. Mit dem Jubiläum können sie sehr zufrieden sein, denn es kam sehr gut bei der Bevölkerung an und dies zeigte auch der Kassenbericht. Sozusagen als Geschenk zum Jubiläum bekam die komplette Abteilung Oberhof von der Gesamtfeuerwehr Murg bereits schon ihre neue Uniformen. Auch Gesamtkommandant Stefan Fräßle lobte das tolle Jubiläum und auch andere Aktivitäten, wie die Ausrichtung der Podiumsdiskussion mit Frank Knödler, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg oder dem Wochenende mit der Abschlussklausur der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Außerdem richtete Fräßle seinen Dank an die Kameraden der Feuerwehr Murg. "Danke für die tolle Hilfe am Narrentreffen Murg. Wir hatten neun Einsätze, davon sieben mit ärztlicher Behandlung und vier davon mussten ins Spital."

Die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Murg, Abteilung Oberhof wurde 1942 gegründet und hat aktuell 22 Kameraden (davon sechs Frauen), acht Kameraden in der Seniorenabteilung und zwei Fachberaterinnen in den Kindergruppen. Abteilungsleiter ist Pattric Grzybek und sein Stellvertreter Michael Dede. Schriftführerin ist Jessica Meisch und Kassiererin Susanne Meisch.