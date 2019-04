Auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe zu einer Gaststätte in Lottstetten kam es laut Polizeibericht am frühen Samstagabend zu einem Streit unter Kindern. In diesen Streit mischten sich die Eltern ein. Nachdem von der einen Streitpartei immer mehr Familienangehörige hinzu kamen, soll sich die Stimmung immer weiter aufgeheizt haben.

Drei Beteiligte mußten im Krankenhaus behandelt werden

Das Ganze gipfelte in einer Schlägerei innerhalb der Gaststätte, bei der mindestens sechs Personen verletzt wurden, so die Polizei. Drei davon wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. In der Gaststätte ging einiges an Inventar zu Bruch. Ein genauer Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Wie die Polizei weiter berichtet, sei ein Großaufgebot der Polizei mit Unterstützung durch die Kantonspolizei Schaffhausen und das Grenzwachtkommandos erforderlich gewesen, um die Situation zu bereinigen.