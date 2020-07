Auch der Schützenverein 1926 Laufenburg, der beinahe 200 Mitglieder zählt und damit einer der großen Vereine Laufenburgs ist, wurde von den Folgen der Corona-Krise nicht verschont. Ein besonders schwerer Schlag war die Absage des Volkskönigsschießen und des Schützenfestes, das traditionell jedes Jahr Ende Juni/Anfang Juli stattfindet, berichtet uns Oberschützenmeister Thomas Ranz. Die Durchführung sei aufgrund der baulichen Gegebenheiten mit einer größeren Anzahl von Schützen, nicht möglich gewesen, ohne die Abstands- und Hygienevorschriften zu verletzen. Auch die für den 17. April geplante Jahreshauptversammlung konnte aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. Sie wurde auf einen späteren Termin, voraussichtlich auf Oktober, verschoben, so Ranz.

Das Kleinkaliberschießen wird derzeit auf zwei Stände und beim Luftgewehrschießen werden nur vier Ständen belegt, um die Abstandsregeln von 1,50 Metern zwischen jedem Schießstand einhalten zu können, informiert der Oberschützenmeister. Außerdem dürften zurzeit nur zehn Mitglieder gleichzeitig auf den Schießständen anwesend sein. Bis auf diese Schießübungen, die jeden Mittwochabend stattfinden, ruhe das gesamte Vereinsleben. Das letzte größere Ereignis sei das Neujahrsschießen gewesen, dessen Siegerehrung in Anwesenheit von 30 Mitgliedern am 6. Januar stattfand.

Wie uns Vereinschef Thomas Ranz erklärte, seien dem Verein mit dem Ausfall des Volkskönigsschießen und des Schützenfestes wichtige Einnahmequellen neben der Städtlefasnacht weggebrochen, sodass es dem Verein schwerfalle, das Fehlen dieser Einnahmen zu kompensieren.

Wann es mit dem regulären Vereinsbetrieb mit dem Besuch von Kreis- und Bezirksschützentagen und Freundschaftskämpfen gegen befreundete Vereine weiter geht, stehe in den Sternen. Ebenso seien die Landesmeisterschaften in Buchholz und Müllheim sowie die Deutschen Meisterschaften in München im August abgesagt worden. Ranz hofft, dass der Schützenverein 2021 wieder zum normalen Vereinsbetrieb zurückkehren kann.