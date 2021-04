Laufenburg vor 3 Stunden

Polizei findet größere Plantage für Cannabispflanzen in Laufenburg

Zu einem zufälligen Fund einer professionellen Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen kam es am Mittwoch in einem alten Bauernhof in Laufenburg. 900 Cannabispflanzen und Marihuana-Blüten im zweistelligen Kilogrammbereich wurden beschlagnahmt. Zwei Tatverdächtige sind in Haft.