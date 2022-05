Gleich zwei mal führten die Kinderchöre Binzgen und Görwihl unter der Leitung von Christine Böhler und Kathrin Günther das Musical „Der kleine Tag“ im Bürgerhaus in Rotzel auf. Zahlreiche Familien kamen, um dem „kleinen Tag“ bei seiner Reise vom Lichtreich auf die Erde zuzuschauen, sodass das Bürgerhaus aus allen Nähten platzte.

Neben den rund 55 Kindern, die auf der Bühne standen, begleitete eine professionelle Band die Musicalaufführung. Am E-Piano saß Patrizia Ebner, Gitarre spielte Pius Winterhalter und für den Rhythmus sorgte Elia Köpfer. Christine Böhler und Kathrin Günther dirigierten abwechselnd und spielten Flöte neben und eine kleine Rolle auf der Bühne.

Geschichte einer einmaligen Reise

Maya und Sarah Höcker vom Jugendchor unterstützten die Kleineren mit großem Einfühlungsvermögen und wechselten sich als Erzählerinnen ab. Sie berichteten, wie der „kleine Tag“, gespielt von Sophie Günther, sich auf seine einmalige Reise zu den Menschen vorbereitete. Denn jeder Tag darf die Erde nur ein einziges Mal besuchen. Da diese Zeit begrenzt ist, gibt es unter den Tagen eine Diskussion, wer denn der wichtigste Tag sei, und je nach Besonderheit der an diesem Tag stattfindenden Ereignisse, hat sich der jeweilige Tag in eine Reihe einzuordnen.

Murg Stimmgewaltiger Soul und Blues aus Kanada im Café Verkehrt Das könnte Sie auch interessieren

Der „kleine Tag“ darf im April auf die Erde, die er durch einen Sprung durch ein Sternenloch erreicht. Er erlebt so manches an seinem Tag: Hektisches Treiben in der Stadt, einen Umzug, ein Geburtstag in der Schule, lange Wartezeiten an der Bushaltestelle, ein Wiedersehen nach langer Zeit, ein glückliches Liebespaar und sogar die Gründung einer Rockband. Obwohl er noch gerne viel länger auf der Erde bleiben würde, ist mit Einbruch der Nacht die Zeit des „kleinen Tages“ gekommen und er tritt seine Rückreise in das Lichtreich an. Als er von seinem Tag berichtet, wird er jedoch von den anderen Tagen ausgelacht und da nichts Außergewöhnliches passiert ist, gerät er bald in Vergessenheit.

Als ein Jahr später der gleiche Tag im April von seiner Reise zurückkehrt, wird klar, dass der „kleine Tag“ doch ein ganz Besonderer war: An diesem Tag ist kein einziges Verbrechen passiert und die Menschen lebten glücklich miteinander. So wird der „kleine Tag“ zum friedlichsten Tag aller Zeiten erklärt. Die schöne und in diesen Zeiten zum Nachdenken anregende Geschichte des „kleinen Tages“ wurde mit vielen liebevollen Liedern wie „Das ist der Augenblick“ oder „Ich bin ich“ umrahmt.

Der Verein Der Chor Binzgen besteht schon seit zwei Jahrzehnten und setzt sich aus verschiedenen altersgerechten Chorgruppen zusammen. Der Chor Binzgen zählt aktuell 310 Mitglieder. Vorsitzende ist Ursula Böhler, ihre Vertreterin Sylvia Hasieber. Die Chorleitung haben Christine Böhler und Kathrin Günther inne. Nähere Auskunft zum Chor gibt es unter der Telefonnummer 07763/47 25 oder per E-Mail (h_u.boehler@web.de).

Ursula Böhler lobte alle mitwirkenden Kinder für ihren tollen Auftritt im Bürgerhaus. Die Hauptdarstellerinnen Sophie Günther (der kleine Tag), Enya Wasmer (der geheimnisvolle Tag) und Marla Zoe Kuttruff (der komische Tag) feierten außerdem ihr fünfjähriges Chorjubiläum und erhielten dafür von Helmut Böhler eine Urkunde.

Ursula und Helmut Böhler zeichneten Marla Zoe Kuttruff, Enya Wasmer und Sophie Günther für jeweils fünf Jahre Chorzugehörigkeit aus. | Bild: Michelle Güntert

Weitere Informationen im Internet:

www.chor-binzgen.de