von Susanne Eschbach

Gleich einen doppelten Einsatz hatte die Feuerwehr Laufenburg am gestrigen Dienstagvormittag in Hochsal zu bewerkstelligen. Gegen 11 Uhr am Vormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Rauch drang durch das gekippte Fenster und die Brandmeldeanlage in der Wohnung schrillte laut und andauernd.

Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Mann rückte die Laufenburger Wehr an. Die Haustür der Wohnung war schnell geöffnet und das Feuer gelöscht, dass in der Küche der Wohnung ausgebrochen war. Die Brandursache war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Während der Löscharbeiten kam es im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch, der den Garten des Eigentümers komplett überflutete und den Keller unter Wasser setzte.

Statt also nach dem Brandeinsatz wieder abzurücken, kamen die Wasserpumpen der Feuerwehr zum Einsatz. Gleichzeitig wurden die Stadtwerke Laufenburg benachrichtigt, die das Wasser sofort abgestellt hatten. Trotzdem ließ es sich nicht verhindern, dass sich das Wasser im Keller und im Garten weitläufig ausgebreitet hat und abgepumpt werden musste. Mit einem Bagger rückten die Mitarbeiter der Stadtwerke an, um das Wasserrohr freizulegen und zu reparieren. Über Stunden waren der Hausbesitzer und die gesamte Nachbarschaft ohne Wasser.