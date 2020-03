von Irmgard Kaiser

Die Gartenfreunde Storchenmatt wählten in ihrer Hauptversammlung am Freitagabend Konstantin Michel zum ersten Gartenobmann. Eine seiner Aufgaben wird es sein, die Gemeinschaftsarbeiten in der Gartenanlage zu organisieren. Die Vorsitzende Sandra Kaiser und Schriftführerin Sibylle Junghans sowie Kassierer Dietmar Kaiser berichteten über ein ruhiges, harmonisches Jahr 2019.

Drei Parzellen wurden neu verpachtet. Es besteht noch eine Warteliste mit Interessenten, falls wieder eine Parzelle frei wird. Auch für das Clublokal, die Gärtnerklause, konnte nach längerer Zeit wieder ein Pächter gefunden werden, das Lokal wurde jedoch nicht eröffnet, obwohl es verpachtet ist. Gut besucht war das Lichterfest im Juli, ein weiterer Höhepunkt war der Gärtnerhock im September, kurz vor Abschluss der Gartensaison. Auch die Frauengruppe unternahm bei ihren monatlichen Zusammenkünften verschiedene Aktivitäten.

468 Arbeitsstunden im Jahr 2019

468 Arbeitsstunden haben die Mitglieder 2019 geleistet. Da für jede Parzelle 16 Arbeitsstunden jährlich geleistet werden müssen, werden noch einige Mitglieder für insgesamt 84 Stunden Ersatzzahlungen leisten müssen, da sie bei den Arbeitseinsätzen nicht oder nur teilweise dabei waren.

Die Mitglieder wählten in der Hauptversammlung für das offene Amt des ersten Gartenobmanns Konstantin Michel. Zum Wassermeister wurde Rolf Theus ernannt. Auch Ehrungen standen an. Hans Willi wurde mit einer Urkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. In Abwesenheit ehrte der Verein vier weitere Mitglieder: für 40 Jahre Rudolf Seichter und Brigitte Fitzner, für 25 Jahre Heidi Amann und für zehn Jahre Norbert Tröndle.

Laufennburgs Bürgermeister Ulrich Krieger lobte die „tolle Anlage“ und die gute Gemeinschaft der Gartenfreunde und bedankte sich beim Vorstand für den unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt. Auch im laufenden Jahr wird wieder einiges bei den Gartenfreunden Storchenmatt los sein. Geplant sind bereits jetzt das traditionelle Lichterfest am Samstag, 25. Juli, fünf Samstage Gemeinschaftsarbeit sowie drei Pächterversammlungen.