Laufenburg Komplettsanierung im Neubau: Viel zu tun an der Hans-Thoma-Schule

Komplettsanierung im Neubau: Viel zu tun an der Hans-Thoma-Schule

Für 4,3 Millionen Euro soll die Hans-Thoma-Schule in Laufenburg in den nächsten Jahren von Grund auf saniert werden. Am größten ist der Handlungsbedarf im Bereich des 45 Jahre alten Neubaus, der in wesentlichen Teilen noch die Original-Ausstattung aufweist. Umfangreiche Förderung wird die Stadt für die Sanierung beantrag. Bürgermeister Ulrich Krieger rechnet mit Zuschüssen in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Trotzdem müssen andere Vorhaben zurückgestellt werden, bis die Sanierung abgeschlossen ist.