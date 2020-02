Laufenburg vor 1 Stunde

Kleines Jubiläum bei Stadtsanierung: Wo Laufenburg in den vergangenen 40 Jahren sein Gesicht verändert hat

Seit annähernd 40 Jahren läuft die städtebauliche Erneuerung in Laufenburg, ein Vorhaben verteilt auf sechs Programme, das dazu geführt hat, dass die Stadt an vielen Stellen kaum mehr zu erkennen ist. Sieben Millionen Euro sind in dieser Zeit an Fördermitteln geflossen, rund 38 Millionen Euro hat die Stadt reinvestiert. Nun steht eine Zäsur bevor: Roland Hecker von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, der das Gesamtprojekt 34 Jahre lang federführend betreut hat, geht in den Ruhestand. Grund genug für einen Rückblick auf vier Jahrzehnte Stadtsanierung und -entwicklung, der Eindruck machte.