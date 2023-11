Auf ein erfolgreiches erstes Vereinsjahr hat der Vorstand des Triathlon Teams Lauchringen bei seiner Premieren-Hauptversammlung zurückgeblickt. Der Vorsitzende Benjamin Scholz-Tautz hat neben rund 20 Teilnehmern Hermann Pfau als Bürgermeisterstellvertreter besonders willkommen geheißen. Er freute sich über das erste Vereinsjahr mit einem Zuwachs auf aktuell 47 Mitglieder, was spontan mit Beifall bedacht wurde.

Er ließ die Vereinsgründung im vergangenen Jahr noch einmal Revue passieren und bedankte sich bei allen engagierten Mitgliedern, die sich für eine Vorstandsfunktion zur Verfügung gestellt hatten. Er erinnerte an die ausgearbeitete Satzung und das Erstellen des Logos und blickte zugleich auf die nächste Triathlon-Nacht am 28. Juni voraus, für die bereits im September die Vorbereitungen angelaufen seien.

Beisitzer Marc Gerlach informierte von einem Baden-Württembergischen Verbandstreffen und resümierte danach die überaus erfolgreiche jüngste Triathlon-Nacht. Er bedankte sich beim ganzen Organisationsteam und sagte: „Ich habe mich nach der Veranstaltung richtig gut gefühlt, deshalb ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden.“ Scholz-Tautz bedankte sich mit großem Applaus ergänzend beim Turnverein Lauchringen, bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Bauhof der Gemeinde und lobte ganz besonders die vorbehaltlose Unterstützung der Vereine durch die Gemeinde. Schriftführerin Dorothea Schreiner blickte ebenfalls nochmals zurück auf die Gründung im vergangenen Jahr und konstatierte: „Die Vereinsstruktur hat sich bewährt.“

Lauchringen Der Lauchringer Triathlon ist gerettet! Ein Verein sorgt dafür, dass Sportveranstaltung weiter geht Das könnte Sie auch interessieren

Kassierer Hans-Georg Reiner erstattete den Kassenbericht mit einem erfreulichen Überschuss. Kassenprüfer Sven Meier bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Unter der Regie von Gemeinderat Hermann Pfau erfolgten die Teilvorstandswahlen, bei denen Mona Schmid als Nachfolgerin für den ausscheidenden Beisitzer Christian Pfeffer gewählt wurde. Pfau überbrachte die Grüße und den Dank des Bürgermeisters und sagte im Hinblick auf die Triathlon-Nacht: „Eine Veranstaltung, die weit über die Gemeindegrenzen hinausstrahlt. Lauchringen kann sich glücklich schätzen, für den Erhalt dieser Veranstaltung mit dem Triathlon-Team einen so engagierten Verein bekommen zu haben.“

Vorsitzender Benjamin Scholz-Tautz gab zum Schluss bekannt, dass im nächsten Jahr als Vorlauf zur Triathlon-Nacht ein „Swim-and-run-Wettbewerb“ für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren veranstaltet werde, für dessen Organisation sich Melanie Witte, Rebekka Satzer und Felix Niederer zur Verfügung gestellt hätten. In der abschließenden Aussprache entstanden noch einige neue Ideen für die weitere Zukunft des Vereins.

Rückblick: Die Vereinsgründung

Die Lauchringer Triathlon-Nacht wurde seit dem Jahr 2016 vom Handels- und Gewerbekreis unter Federführung von Daniela und Marc Gerlach veranstaltet.

Weil die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen ist, konnte das kleine Team die Organisation nicht mehr bewältigen. So trafen sich am 27. Februar 2022 neun sportinteressierte Personen zu einer konstituierenden Sitzung des Triathlon Teams Lauchringen, bei der eine Vereinssatzung ausgearbeitet und ein mögliches Vorstandsteam mit Benjamin Scholz-Tautz an der Spitze designiert wurde.

Am 21. März 2022 erfolgte der Eintrag in das Vereinsregister und am 22. März 2022 fand die eigentliche Gründungsversammlung mit insgesamt 29 interessierten Sportbegeisterten statt. Bei der Gründungsversammlung wurde ein Vorstand mit Benjamin Scholz-Tautz als Vorsitzendem gewählt. Der Verein umfasst heute 47 Mitglieder.