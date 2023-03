Der Lauchringer Triathlon soll auch in Zukunft Sportler und Zuschauer begeistern. Damit die jährliche Sportveranstaltung nicht sterben muss, haben sich neun engagierte Sportfreunde zusammengefunden und den Verein Triathlon-Team-Lauchringen gegründet.

Der Lauchringer Triathlon ist spontan 2016 im Zusammenhang mit dem Schwimmbadfest entstanden und erfreut sich seither zunehmender Beliebtheit.

Bisher wurde der Triathlon vom Lauchringer Handels- und Gewerbeverein unter maßgeblicher Mitwirkung von Marc und Daniela Gerlach organisiert. Aus personellen und organisatorischen Gründen sieht sich der Handels- und Gewerbekreis als früherer Initiator aber nicht mehr in der Lage, weitere Lauchringer Triathlon-Nächte zu veranstalten.

Der Lauchringer Triathlon Der Lauchringer Triathlon war 2016 als Randprogramm für das damalige Schwimmbadest geplant. Nachdem das Schwimmbadfest ausfallen musste, war der Triathlon mit rund 80 Anmeldungen plötzlich die Hauptattraktion. Wegen der großen Begeisterung der Teilnehmer wurde die Veranstaltung jährlich fortgeführt und war bis 2020 mit jeweils 300 Teilnehmern immer voll ausgebucht. 2020 musste die Veranstaltung wegen Corona abgesetzt werden. Der letzte Triathlon hat 2022 stattgefunden. Die Organisation der Veranstaltung erfolgte bisher für den sportlichen Teil durch das Ehepaar Marc und Daniela Gerlach, die früheren Betreiber des Sportgeschäftes Pace Makers und für den administrativen Teil durch den Lauchringer Handels- und Gewerbekreis. Der neue Verein Mit der neuen Vereinsgründung kann die umfangreiche Arbeit nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Interessenten, die Mitglied werden wollen, können sich per Mail unter orga@triathlon-lauchringen.de an den neuen Verein wenden. Der Jahresmitgliedsbeitrag wurde auf 50 Euro festgesetzt.

Nun hat sich ein Team gefunden, das sich spontan zur Gründung des Vereins entschlossen hat, um die zeitaufwendige Vorbereitung und Ausrichtung des Lauchringer Triathlons auf neue Beine zu stellen.

Als Triebfeder dieser Initiative hat Benjamin Scholz-Tautz schon wichtige Vorarbeit für die Vereinsgründung geleistet. In der Gründungsversammlung konnte bereits ein weitgehend ausgearbeiteter Satzungsentwurf besprochen und von den Gründungsmitgliedern verabschiedet werden.

Das Vorstandsteam des neu gegründeten Vereins Triathlon-Team-Lauchringen (von links): Oliver Pfau, Claudio Spitznagel, Daniela Gerlach (alle Beisitzer), Hans-Georg Reiner (Kassierer), Benjamin Scholz-Tautz (Vorsitzender), Dorothea Schreiner (Schriftführerin), Hermann Pfau (stellvertretender Vorsitzender) und Marc Gerlach (knieend, Beisitzer), Christian Pfeffer (Beisitzer). | Bild: Herbert Schnäbele

Der Vorstand

Im weiteren Verlauf erfolgten die Vorstandswahlen mit folgendem Ergebnis: Benjamin Scholz-Tautz, (Vorsitzender), Hermann Pfau (stellvertretender Vorsitzender), Hans-Georg Reiner (Kassierer), Dorothea Schreiner (Schriftführerin). Als Beisitzer wurden Marc und Daniela Gerlach, Oliver Pfau, Christian Pfeffer und Claudio Spitznagel gewählt.

Der Vorsitzende, die Schriftführerin sowie die Beisitzer Marc Gerlach, Oliver Pfau und Claudio Spitznagel wurden für die Dauer von zwei Jahren gewählt, die übrigen Mitglieder des neuen Vorstandes auf die Dauer für ein Jahr.

Diese Pläne haben die neuen Veranstalter

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass diese Veranstaltung weitergeführt werden kann“, zeigte sich Scholz-Tautz erleichtert. Der Vorstand war einhellig der Auffassung, nun intensiv Mitgliederwerbung zu betreiben und den Triathlon mit weiteren Attraktionen anzureichern.

So denkt man an einen Kindertriathlon als „swim and run“ innerhalb des Schwimmbades, um Kinder an den Sport und vor allem an das Schwimmen heranzuführen. „Ich halte es auch aus gesellschaftlicher Sicht für sehr wichtig, dieses Angebot in Lauchringen aufrecht zu erhalten“, machte Hermann Pfau deutlich.

Für den 22. März ist nach der Gründungsversammlung nun eine erste offene Mitgliederversammlung geplant, an der alle Interessenten, die Vereinsmitglied werden wollen, willkommen sind.