von sk

Die neue Corona-Verordnung zum Bäder-Betrieb ist seit dem 1. Juli in Kraft. Viele Verantwortliche hatten gehofft, dass die drastischen Hygiene-Vorgaben für einen Freibad-Betrieb gelockert werden. Doch dies ist nicht eingetreten. Die bisherigen Vorschriften wurden bestätigt und um einschneidende Regelungen für die Beschäftigten ergänzt. Vor diesem Hintergrund wird das Freibad Lauchringen in diesem Sommer nicht mehr geöffnet.

Schwere Entscheidung

„Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Aber: Die Personen-Beschränkung, die Abstandsregeln, die festgelegten Zeitintervalle, die fortwährende Reinigung und Desinfektion von Handläufen und Berührungsflächen sowie in den Barfuß-, Sanitär- und Umkleidebereichen, die Kontaktdaten-Erhebung, außerdem das zahlenmäßig erhebliche zusätzliche Personal, das die Einhaltung der Regeln kontrollieren muss und nur in festen Teams Dienst tun darf – dies alles in Summe ist zu viel“, betont Bürgermeister Thomas Schäuble.

Aufwand nicht zu stemmen

Die Gemeinde könne den Aufwand in dieser Form nicht stemmen. Dies sei bedauerlich, weil für viele Personen der Urlaub in diesem Jahr zuhause stattfinden wird. Aber die Gemeinde stehe in der Verantwortung, dass die Vorgaben hygienetechnisch und haftungsrechtlich umgesetzt und kontrolliert werden. „Der

Gesundheitsschutz hat dabei immer Vorrang, denn die Ansteckungsgefahr ist eben leider noch immer nicht gebannt“, so Thomas Schäuble.