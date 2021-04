von Herbert Schnäbele

Seit Beginn dieses Schuljahres ist Stefanie Netzhammer Rektorin der Grundschule Unterlauchringen. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert sie ihre berufliche Laufbahn und die Gründe, warum sie die längere Zeit vakante Schulleiterstelle an der Grundschule Unterlauchringen übernommen hat.

Stefanie Netzhammer ist in Waldshut zur Welt gekommen und in Grießen und Tiengen aufgewachsen. Nach Schule und Abitur am Biotechnischen Gymnasium in Waldshut absolvierte sie eine Ausbildung als Sporttherapeutin und arbeitete danach zwei Jahre in diesem Beruf. Danach studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Lehramt für Grund- und Hauptschule in den Fächern Deutsch und Geschichte. Nach ihrem Refendariat am Staatlichen Seminar für Lehrerfortbildung in Lörrach und dem zweiten Staatsexamen wechselte sie nach einem zweijährigen Erziehungsurlaub 2002 an die Grund- und Hauptschule Niederhof, wo sie bis 2010 in beiden Schulzweigen in Deutsch, Englisch und Sport unterrichtete.

Von 2010 bis 2014 absolvierte sie nebenberuflich an der Universität Basel ein Studium für Bildungswissenschaften mit Masterabschluss. In dieser Zeit unterrichtete sie mit eingeschränkter Stundenzahl an der Grundschule Rippolingen. Nach diesem Studium arbeitete sie sechs Jahre als Dozentin für Deutsch und Pädagogik am Staatlichen Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Lörrach. „Die Begleitung junger Menschen in den Lehrerberuf war für mich sehr sinnerfüllend, vielseitig und bereichernd“, erinnert sich Netzhammer.

Dennoch wechselte sie am 1. September 2019 als Konrektorin an die Grundschule Unterlauchringen, wo sie gleichzeitig kommissarisch die Schulleitung übernahm. Nach ihrer Motivation befragt, meint die Schulleiterin: „Mein Herz brennt nach wie vor für Kinder. Außerdem schätze ich die außerordentlich großen Gestaltungsmöglichkeiten als Schulleiterin sowohl bei der Arbeit mit Kindern und Eltern als auch in der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften“. Mit Wirkung vom 17. August 2020 wurde sie zur Rektorin ernannt.