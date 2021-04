von Herbert Schnäbele

Die Gemeinde Lauchringen hat den Kinderortsplan neu aufgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum „Kobra“ aus Kandern haben erneut viele Lauchringer Schulkinder aktiv mitgewirkt.

„Schwimmbad“ von Maria, Klasse 3b, Grundschule Unterlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Der kindgerecht aufgearbeitete Plan zeigt hauptsächlich Plätze und Einrichtungen auf dem Gemeindegebiet, die für Kinder und Familien besonders relevant sind. Das sind vor allem Kindergärten, Schulen, Spielplätze, individuelle Treffpunkte, sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die verschiedenen Örtlichkeiten sind im Ortsplan mit lustigen Symbolen markiert, sodass der Plan für die Kinder sehr ansprechend wirkt.

Selbstständig und sicher orientieren

Erneut integriert ist das Schulwegprojekt „Walking Bus“, das Schulkinder zum betreuten Gehen zur Schule animieren soll. „Der Kinderortsplan trägt dazu bei, dass Kinder sich selbstständig und sicher in Lauchringen orientieren und bewegen können,“ so Bürgermeister Thomas Schäuble in seinem Geleitwort zur Neuauflage. Aufgrund vieler Änderungen im Gemeindegebiet, vor allem aber wegen der Entstehung der Baugebiete Riedpark, sowie Nack I und II, sei eine Neuauflage erforderlich geworden, führt Schäuble aus.

„Abenteuerspielplatz“ von Annekie Jung, Klasse 4, Grundschule Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Auch diese zweite Auflage wurde durch Sponsoren und Werbepartner finanziert. Vom Sozialministerium wurde des Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Quartier 2030“ mit 1700 Euro bezuschusst. Zur Verschönerung des Planes mit Kinderbildern haben die Grundschulen Ober- und Unterlauchringen unter dem Motte „mein schönster Platz in Lauchringen“ einen Malwettbewerb veranstaltet, dessen Preisträger coronabedingt zu einem späteren Zeitpunkt prämiert werden.

Die Bilder von jeweils vier Gewinnern jeder Schule können auf der Homepage der Gemeinde (www.lauchringen.de) betrachtet werden. Bürgermeister Schäuble bedankte sich sehr herzlich bei seiner Mitarbeiterin Daniela Knötzsch, die als Projektleiterin die gesamte Organisation übernommen hat, sowie bei Frank Awender, Geschäftsführer von Kobra, kommunales Beratungszentrum für Bürgerbeteiligung und Herausgeber des Ortsplanes.

Das sagen die Rektoren

Stefanie Netzhammer, Rektorin der Grundschule Unterlauchringen: „Ich finde es eine sehr schöne Idee, dass unsere Kinder mit Hilfe des Kinderortsplanes die Möglichkeit haben, ihre eigene Identität im Kontext ihrer Umgebung und die heimatliche Verbundenheit zu ihrem Wohnort zu entwickeln. Der dabei integrierte Walking Bus ist eine willkommene Ergänzung unserer alljährlichen Aktionswoche am Schuljahresbeginn „Zu Fuß zur Schule“, die gleichermaßen hinführt zu einem sicheren Schulweg, regelmäßiger Bewegung und zu mehr Selbständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler.“

Stefanie Netzhammer, Rektorin der Grundschule Unterlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele

Dietmund Schwarz, Rektor der Grundschule Oberlauchringen: „Ich finde es außerordentlich glücklich, dass es für die Kinder in Lauchringen einen Plan gibt, mit dem sie anhand anschaulicher Symbole und Zeichnungen alle für sie wichtigen Plätze und Einrichtungen finden können. Es war eine hervorragende Idee, die Kinder über einen Malwettbewerb an den Grundschulen aktiv an der Neuauflage des Planes mitwirken zu lassen. Ich freue mich darauf, den Plan im Unterricht einsetzen zu können.“

Dietmund Schwarz, Rektor der Grundschule Oberlauchringen. | Bild: Herbert Schnäbele