Der Verein

Der Tischtennisclub Lauchringen wurde 1995 gegründet und zählt rund 60 Mitglieder. Da Tischtennis vom Kleinkind bis ins hohe Alter gespielt werden kann, sind im Verein auch alle Altersgruppen vertreten – von den Hobby- bis zu den Aktivspielern.

Die Anschaffung

Der Tischtennisclub Lauchringen will sich neue Tischtennisbälle anschaffen. „Seit Einführung des Plastikballes sind die Bälle weniger haltbar und wesentlich teurer geworden. Gerade im Jugendtraining, in welchen oft Übungen mit vielen Bällen stattfindet, haben sich die Tischtennisbälle zu einem echten Kostenfaktor entwickelt“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Zudem wünscht sich der Verein neue Netzgarnituren.

Das Engagement

Der Club legt laut eigenen Angaben viel Wert auf die Jugendarbeit, etwa ein Drittel sind Kinder und Jugendliche. Der Verein steht allen Menschen offen, so sind auch drei Spieler aus der Lebensgemeinschaft Christiani Dangstetten integriert.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

