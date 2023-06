Besser hätte die Gemeinde dem Landkreis zu dessen 50-Jährigem Bestehen nicht gratulieren können. Mit dem ersten Lauchringer Handwerks- und Handelsforum zeigten das Handwerk, Gewerbe und die Fachbetriebe an zwei Tagen auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Gelände mit einer Ausstellung, was es kann. Verschiedene Vereine und Hilfsorganisationen gesellten sich dazu und stellte eine Veranstaltung auf die Beine, die sich sehen lassen konnte.

Einen Rundgang machten Bürgermeister Thomas Schäuble, Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (v.l.) und die Vorsitzende des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises Stephanie Lovisi. | Bild: Heidi Rombach

Gemeinde und Gewerbeverein an einem Strang

Gemeinsam mit der Gemeinde Lauchringen veranstaltete der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis eine bunte Gewerbeausstellung, mit großem Bühnenprogramm und vielen kulinarischen Köstlichkeiten. Spiel und Spaß für die ganze Familie wurde da geboten und fanden ein dankbares Publikum. Zu Beginn der Veranstaltung spielte das Jugendblasorchester Lauchringen.

Für Sport und Ernährung warb charmant die ASS. | Bild: Heidi Rombach

Vom Bürgermeister kommt viel Lob

Bürgermeister Thomas Schäuble lobte LHGK-Vorsitzende Stephanie Lovisi mit ihrem Team für die gelungene Veranstaltung: „Toll, was ihr in der kurzen Vorbereitungszeit alles geleistet habt.“ Nach seinem Rundgang über das Lauffenmühle-Areal mit dem Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, „einem Sohn der Gemeinde Lauchringen“, konnte er bestätigen, dass sich alle Mitwirkenden große Mühe gaben, um Gewerbe und Beruf Außenstehenden nah zu vermitteln.

Mit einem Lächeln servierte Sonia Gantert von Nonas Küche Vegetarisches. | Bild: Heidi Rombach

Trotz sommerlicher Hitze gibt es gute Gespräche

Schäubles Eindruck war, dass die Handwerker der Gemeinde in der Ausbildung weit voraus sind und vor Ort wie auch in der Region sich bestens präsentieren. An den Ständen fanden – trotz teilweise 30 Grad Hitze – mit den Besuchern gute Gespräche statt, und der eine und andere durfte sich ein Mitbringsel in Form von Kugelschreibern, Flaschenöffnern oder Gummibärchen nach Hause mitnehmen.

Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (links) ließ sich den Löschroboter LUF60 des Landkreises erklären. | Bild: Heidi Rombach

Die Kleinen haben Spaß mit Zauber und Kinderversteher

Gut kam Zauberer Mike Magic aus Stockach an, der mit etlichen Luftballons in Windeseile kleine Kunstwerke bei seinem Rundgang über das Ausstellungsgelände schuf. Auf der Bühne indes begeisterte der Kinderversteher die jungen Besucher des Lauchringer Handwerks- und Handelsforums.

Lustige Kinderunterhaltung. | Bild: Heidi Rombach

Ass gesund & fit bewarb auf der Bühne ihr Fitnessprogramm. Die Kaffeerösterei Rebe Renzo mit René Rehbein indes erklärte, was man über Kaffee wissen sollte. Der Chor Voices unterhielt ebenso, wie eine Bauchtanzgruppe. Den Abschluss des Samstagabends bestritten die Spätzünder und 3Ciplez.

Auch die kleinen Besucher haben Spaß: Sie bemalen Nistkästen. Beim Handelsforum in Lauchringen gibt‘s aber noch viel mehr zu erleben. | Bild: Heidi Rombach

Schon am ersten Abend ein positives Fazit

Begeistert zeigte sich am Samstagabend die Vorsitzende des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises, Stephanie Lovisi, über den Verlauf des Tages. Hochmotiviert seien die Firmen und Vereine an die erste Gewerbeschau herangegangen und hätten viele Komplimente von den Besuchern erhalten. Viele Familien kamen mit ihren Kindern. Besonders die beiden Hüpfburgen seien ständig belegt gewesen. Und gut kam auch der Unterhaltungsabend schon am Samstag an. „Da durfte dann richtig gerockt werden.“

Das Handelsforum Zum ersten Mal fand in Lauchringen an zwei Tagen eine bunte Gewerbeausstellung statt. Gemeinsam mit der Gemeinde veranstaltete der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis ein Wochenende, an dem die Liebe zum Handwerk im Vordergrund stand und den Handwerkern über die Schulter geschaut werden konnte. Auf dem Gelände der ehemaligen Lauffenmühle sowie in der ehemaligen Baumwollhalle stellten 23 Firmen ihre Gewerke vor. Auf der Bühne wurden am Samstag und Sonntag zahlreiche Aktionen und Programme präsentiert. Am Samstagabend gab‘s eine große Party im Innenhof.

Mit einem Showtanz der Tanzschule Tibelius ging das Lauchringer Handwerks- und Handelsforums am Sonntag weiter. Wie am Samstag präsentierte Hair & Nails Schönheit eine Kinderfrisuren-Show. Der Zirkus Zebrasco, der Tanz der grünen Garde sowie JustN X und das Blasorchester Unterlauchringen sorgten auch am zweiten Tag für viel Kurzweil.