von Herbert Schnäbele

Eine deutliche Zäsur gab es beim Handballclub Lauchringen im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung, die unter den besonderen Coronabedingungen in der Sporthalle stattgefunden hat. Unter Beachtung des extra erstellten Hygienekonzeptes mussten die rund 50 Teilnehmer unter Wahrung des geforderten Abstandes auf der Tribüne der Sporthalle ihre Plätze einnehmen. Die Versammlung stand ganz im Zeichen der Vorstandswahlen, sowie einer Satzungsänderung, mit die Vereinsarbeit organisatorisch aktualisiert und die Aufgaben des Vorsitzenden künftig auf drei Schultern aufgeteilt wird.

Mit entsprechendem Abstand mussten die rund 50 Teilnehmer bei der Hauptversammlung des Handballclubs Lauchringen auf den Tribünenplätzen der Lauchringer Sporthalle Platz nehmen. Bildmitte Bürgermeister Thomas Schäuble, ganz rechts der neu gewählte Vorsitzende Tobias Albrecht. | Bild: Herbert Schnäbele

Vorsitzender Sascha Steinert machte zu Beginn auf die besondere Situation aufmerksam und erläuterte kurz das Hygienekonzept für die Versammlung. Als Ehrengäste konnte er Bürgermeister Thomas Schäuble, Gemeinderat Rainer Höhl, sowie die Ehrenmitglieder Helga Beck und Ilona Pintsch willkommen heißen.

Nach einem kurzen Rückblick auf seine zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender und Trainer meinte er: „Es ist Zeit, dass der Verein neue Impulse erhält, damit auch in Zukunft erfolgreich Handball gespielt wird.“ Er rief die sportlichen Ereignisse und die sonstigen Vereinsaktivitäten in Erinnerung und zog für die vergangene Saison 2019/20, ein überwiegend positives Fazit.

Dank für Engagement

An alle Beteiligten richtete er seinen Dank für ihr großes Vereinsengagement. Mit einem kurzen Rückblick und einem Geschenk bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende Tobias Albrecht für den jahrelangen unermüdlichen Einsatz des scheidenenden Vorsitzenden und stellte fest. „Der Verein steht gut da!“ Die Leiterin der Finanzen Manuela Arend erstattete den Kassenbericht mit einer ausgeglichenen Bilanz. Coronabedingt befürchtet sie für die neue Saison ein deutliches Minus. Die Kassenprüferinnen bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Sportleiter Alexander Isele berichtete über das sportliche Geschehen und freute sich unter anderem über zwei erstplatzierte Mannschaften, nämlich die männliche D-Jugend in der Kreisklasse B und die männliche B-Jugend in der Bezirksklasse.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes leitete Bürgermeister Schäuble die bestens vorbereiteten Vorstandswahlen, bei denen alle Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt wurden. Zuvor bedankte sich Schäuble beim bisherigen Vorstand für das herausragende Engagement und die eindrucksvolle Funktionalität im Team mit dem Resümee: „Ich bin sehr beeindruckt von eurer Bilanz“. Der neu gewählte Vorsitzende Tobias Albrecht erläuterte eingehend die neue Satzung, die neben eine neuen Beitragsordnung künftig drei gleichberechtigte Vorsitzende vorsieht. Wiederholt kam die nicht ausreichende Hallenkapazität für das Training zur Sprache, die sich besonders in Coronazeiten zusätzlich verschärfe, so der neue Vorsitzende und äußerte den Wunsch nach einem geeigneten Anbau an der Sporthalle. Nach einer Aussprache und einigen Ehrungen, über die wir gesondert berichten, ging die Versammlung harmonisch zu Ende.