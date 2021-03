von SK

Daniela Evers (Grüne)

Daniela Evers, Kandidatin Bündnis 90/Die Grünen Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 46 Freiburg I | Bild: Britt Schilling

Die Bewerberin der Grünen will nach dem Familienfrühstück bei der Mahnwache des Solarforums Hochschwarzwald in Titisee anlässlich 10 Jahre Tsunamikatastrophe und SuperGAU in Fukushima teilnehmen. Die sei kein Wahlkampftermin, sondern seit 2012 ein ganz regelmäßiger Termin. „Mittags je nach Wetterlage Frischluft oder erstes Aufräumen des ‚Wahlkampfschreibtischs‘ – die letzten Wochen haben Spuren hinterlassen. Nachmittags gegen 16 Uhr werden wir wählen gehen im Wahllokal.“

Und nach der Wahl? „Kurz vor 18 Uhr bin ich mit einem Fraktionskollegen verabredet. Traditionell gehen wir am Wahlabend immer eine erste Runde zum Abplakatieren – gut für die Nerven und Ablenkung bis belastbare Zahlen kommen. Ab ca. 19.30 Uhr bin ich dann mit meinem Mann und den beiden Kindern (17 und 22 Jahre alt) zuhause – Wahlpartys wie sonst traditionell mit den Stadt- und Kreisgrünen im Freiburger „Waldsee“ sind ja nicht möglich. Mal schauen, wie wir den Abend gestalten – vielleicht mit etwas Cego zwischen den Prognosen.“

Jennifer Sühr (SPD)

Jennifer Sühr Kandidatin Landtagswahl 2021 SPD im Wahlkreis 46 Freiburg I | Bild: Dominik Sackmann

Die Kandidatin der SPD, Jennifer Sühr, will sich am Wahltag zunächst ihrer Familie widmen: „Nach einem gemütlichen Sonntagsfrühstück werde ich mit meiner Familie einen Ausflug in die Natur machen.“ Über die Stimmabgabe sagt sie: „Leider habe ich es nicht mehr geschafft, per Briefwahl zu wählen. Ich werde direkt um 8Uhr wählen gehen.“

Und am Abend? „Ich verfolge das Wahlergebnis über das Internet und über die Nachrichten. Wir haben einmal um 17.30 Uhr ein digitales Treffen mit Parteikolleg*innen und dann noch einmal um 20.15 Uhr.“

Daniel Rottmann (AfD)

Daniel Rottmann Kandidat Landtagswahl 2021 AfD Wahlkreis 46 Freiburg I | Bild: privat/Daniel Rottmann

AfD-Kandidat Daniel Rottmann sagt: „Voraussichtlich starte ich den Tag mit einer Tasse Kaffee, den Tagesversen der Herrnhuter Brüdergemeine, Psalm 14 [...].“ Gegen 9 Uhr will er seine Stimme persönlich im Wahllokal abgeben und anschließend den Gottesdienst seiner Gemeinde in Ulm besuchen. Dann steht Familie auf dem Programm: „Am Nachmittag bin ich zum Kaffeetrinken bei meinen Eltern, da mein Vater am Wahlsonntag Geburtstag hat.“

Und am Abend? „Die ersten Hochrechnungen werde ich sicherlich im familiären Rahmen verfolgen. Ansonsten habe ich als Wahlkreispate für den dortigen Wahlkreis in der Nähe ein Büro, in dem ich mit den Auszählungen mitfiebern werde, bis ich weiß, wer im nächsten Landtag der Fraktion meiner Partei angehört.“