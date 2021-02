Der Wahlkreis 46 (Freiburg I) hat einen besonderen Zuschnitt. Der nördliche Teil des Landkreises Waldshut wurde 2009 nach einem Richterspruch diesem Wahlkreis zugeordnet. Seit 2006 sitzt Rheinhold Pix (Bündnis 90/Die Grünen) als Abgeordneter aus Freiburg im Landtag, seit 2011 ist er einziger Mandatsträger in diesem Wahlkreis. Diesmal tritt er allerdings als Bewerber im Wahlkreis Breisgau an. Wir stellen die Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März aus dem Wahlkreis 46 (Freiburg I) vor.

Daniela Evers, Kandidatin Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 46. | Bild: Britt Schilling

Daniela Evers (49) kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen. Sie studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und Freiburg. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Rechtsanwältin in Titisee-Neustadt, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von 22 und 17 Jahren. „Meine Grundmotivation ist der Erhalt der Lebensgrundlagen für uns und die nachfolgenden Generationen“, betont sie gegenüber dieser Zeitung. Wichtig ist ihr eine Mobilitätswende, der Ausbau des ÖPNV, mehr Raum für Radverkehr, eine kluge Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten und für die verbleibenden nötigen Fahrwege emissionsfreie Antriebe. Sie stehe für eine gute dezentrale Versorgung mit Kinderbetreuung, Schulen, Gesundheitsversorgung und einen guten Breitbandausbau im ländlichen Raum. Sie will die wichtige Rolle der Landwirtschaft durch eine klimagerechte Produktion stärken. Ebenso wichtig ist ihr die Sicherung der Ärzteversorgung in der Fläche.

Michael Herder, Kandidat CDU im Wahlkreis 46. | Bild: privat/Herder

Manuel Herder (54) ist Landtagskandidat im Wahlkreis 46 für die CDU. Er lenkte lange den Herder-Verlag (Freiburg), der seit 1801 von der Familie geführt wird. Er studierte Japanologie, katholische Theologie, Erziehungswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Tübingen, in Matsuyama, Freiburgs japanischer Partnerstadt, und in Bonn. In den 1990er Jahren begann er im Familienbetrieb zu arbeiten. Das operative Geschäft hat er bereits in jüngere Hände übergeben. Das Thema „Motorenlärm“ in der Tourismusregion Hochschwarzwald gehört ebenso zu seinen Schwerpunkten, wie die CO2-Reduktion und die Sicherung des Baumbestands im Schwarzwald. „Die Atmosphäre unseres blauen Planeten ist in Sachen CO2 ein ökologischer Sanierungsfall!“ findet Herder. Weitere Themen sind: unbürokratische Hilfen für Gastronomie und Hotellerie, Schaffung von Wohneigentum, Chancengleichheit in der Bildung, Digitalisierung, Innere Sicherheit und Stärkung der Wirtschaft.

Abgeordnete Wahlkreis 46 Erstmandat (seit 2001)

Klaus Schüle (CDU) 2001 und 2006

Reinhold Pix (Grüne) 2011 und 2016

Zweitmandat

Gustav-Adolf Haas (SPD) 1992 bis 2009 (Mandat niedergelegt)

Walter Krögner (SPD), nachgerückt am 6. November 2009

Reinhold Pix (Grüne) 2006

Jennifer Sühr, Kandidatin SPD im Wahlkreis 46. | Bild: Dominik Sackmann

Jennifer Sühr (36) kandidiert für die SPD. Sie ist verheirate, Mutter zweier Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren und lebt mit ihrer Familie im Dreisamtal. Sie studierte Soziale Arbeit an der katholischen Hochschule in Freiburg, seit 2013 arbeite sie als Sozialarbeiterin vorwiegend in der Beratung von Schwangeren und Familien. „Mir ist es wichtig, auch in Zukunft in einer Gesellschaft zu leben, die von einer starken Mitte getragen wird. Politik muss sich an den Bedürfnissen der Menschen und an der Natur orientieren“, sagt sie. Ihre Schwerpunktthemen sind Bildung, Umweltgerechtigkeit und Wohnen. Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Rente ist ihr wichtig. Dazu gehören eine verlässliche Bildungspolitik und der Ausbau von Gemeinschaftsschulen. Auf ihrer Agenda stehen auch der Ausbau erneuerbarer Energien und die Umsetzung der Verkehrswende. Und sie macht sich stark für ganzheitliche und generationenübergreifende Wohnraumkonzepte.

Daniel Rottmann, Kandidat AFD im Wahlkreis 46. | Bild: privat/Daniel Rottmann

Daniel Rottmann (51) ist Kandidat der AfD. Der ledige Theologe und Buchhändler wurde 2016 mit 15,9 Prozent der Stimmen im Wahlkreis 65 (Ehingen) in den Landtag gewählt. Weil er bei der Nominierung in Ehingen nicht mehr berücksichtigt wurde, hat er den Wahlkreis gewechselt. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend lebte er in Freudenstadt, sein Theologiestudium schloss er in Dietzhölztal-Ewersbach ab. „Im Wahlkreis 46 bin ich der einzige Kandidat, der fünf Jahre Erfahrung als Landtagsabgeordneter mitbringt“, erklärt er. Ein Kernpunkt seiner Arbeit seien Bürgeranliegen, die auch im Petitionsausschuss bearbeitet werden. Er setzt sich für ein Ende des Lockdowns ein, will dafür Testkapazitäten ausbauen und Risikopatienten in Alten- und Pflegeheimen effektiv schützen. Rottmann erwartet Rückendeckung durch die Politik für Polizei und Justiz beim konsequenten Vorgehen gegen Straftäter sowie ausreichende Polizeipräsenz auch im ländlichen Gebieten.

Marianne Schäfer Kandidatin FDP im Wahlkreis 46. | Bild: spiegelhalter michael kontakt@spiegelhalter.eu, Michael Spiegelhalter

Marianne Schäfer (31) tritt für die FDP im Wahlkreis 46 (Freiburg I) an. Die ledige Elektroingenieurin studierte Mikrosystemtechnik in Freiburg, in Hamburg machte sie ihren Master in Mikroelektronik. Ihre politischen Schwerpunkte liegen vor allem in der Digitalisierung, vorrangig der digitalen Bildung, aber auch beim Klimaschutz. „Ich setze mich dafür ein, dass der Breitband- und 5G-Ausbau schneller vorangeht und endlich jeder in Baden-Württemberg die Möglichkeit bekommt zur digitalen Partizipation.“ Schulen müssten endlich für Unterricht mit digitalen Medien ausgestattet und die Lehrkräfte im Umgang mit diesen fit gemacht werden. Die Verkehrswende will sie durch den Ausbau des ÖPNV mit mehr Strecken und einer Taktung, die sich am Bedarf orientiert schaffen. Der Verzicht auf Autos mit Verbrennungsmotor soll attraktiver werden. Ihr liege am Herzen, das Fahrrad als Alternative zu stärken.