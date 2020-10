Immer wieder kommt es zu Einbrüchen in Recyclinghöfen in der Region. Jüngst Ende September in Rheinfelden, als die Täter angesichts einer nahenden Polizeistreife dir Flucht ergriffen. Aber warum wecken die Orte, an denen man Altpapier und Grünschnittabfälle entsorgt, überhaupt das Interesse von Einbrechern?

In fünf von acht Fällen ging es um Diebstahl

Mathias Albicker, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg und zuständig für den Kreis Waldshut, erklärt auf Anfrage des SÜDKURIER, dass sich diese Fälle zwar nicht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik herausfiltern, sich aber dennoch aus dem Lagebild Aussagen treffen lassen. Die Zahlen von Einbrüchen auf Wertstoffhöfen seien demnach überschaubar: Seit 1. Januar 2019 gab es insgesamt acht Fälle am Hochrhein, davon zwei im Landkreis Waldshut und acht im Landkreis Lörrach.

Das Motiv der Einbrecher? „Zielrichtung der Täter war in fünf Fällen der Diebstahl“, erläutert Albicker. Es seien vor allem Elektrogeräte und Handys aus den Containern mitgenommen worden. Ob es den Tätern dabei um die in den Geräten enthaltenen Rohstoffe wie Metalle geht, oder sie ein Geschäft mit dem Handel der entsorgten Dinge wittern, ist unklar. In den genannten Fällen sei darüber hinaus auch in den Gebäuden Bargeld gesucht und entwendet worden.

Und dann gibt es jene Täter, die scheinbar von purer Zerstörungswut getrieben, in Recyclinghöfe einbrechen: „In zwei Fällen war es reiner Vandalismus mit hohem Sachschaden. In einem Fall wurde sowohl etwas gestohlen als auch Dinge beschädigt“, so der Polizeisprecher.

Ein Einbruch, bei dem es darum ging, sich unliebsamer und kostenpflichtiger Lasten zu entledigen, sei allerdings nicht erfasst worden.

Achtung: Auch ohne Einbruch nicht erlaubt

Wichtig zu wissen: Auch während der Öffnungszeiten der Recyclinghöfe ist es nicht gestattet, Dinge dort mitzunehmen. „Die Entnahme von Stoffen aus bereits abgeladenen Abfällen und Wertstoffen oder deren Durchsuchen ist verboten“, heißt es beispielsweise in der Benutzungsordnung für die Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises Waldshut (Paragraf 6).

