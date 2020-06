von SK

Rot erleuchtet waren in den Abendstunden des 22. Juni zahlreiche Gebäude in der Region, die vor der Corona-Pandemie beliebte Veranstaltungsorte waren. Doch seit März finden keine Großveranstaltungen mehr statt, was die Veranstaltungsbranche in Not bringt. Mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ galt es den Veranstaltern nun, ein sichtbares Zeichen zu setzen.

Und so sah die Night of Light in der Region entlang des Hochrheins und im Südschwarzwald aus:

Laufenburg:

Night of Light in Laufenburg: Die Schlossruine erstrahlt rot. | Bild: Nova Event

Laufenburg Night of Light: Schloss und Schlössle erstrahlen in rotem Licht Das könnte Sie auch interessieren

Night of Light in Laufenburg: Die Schlossruine erstrahlt rot. | Bild: Nova Event

Bad Säckingen:

Light of Night in Bad Säckingen: Auch das Gloria-Theater beteiligte sich an der Aktion. | Bild: Jochen Frank Schmidt/Gloria-Theater

Lörrach:

Night of Light: Die Burgruine Rötteln in Lörrach ist rot beleuchtet. | Bild: Agentur madebyhand.de/ alexschelbert.de

Night of Light: Die Burgruine Rötteln in Lörrach ist rot beleuchtet. | Bild: Agentur madebyhand.de/ alexschelbert.de

Höchenschwand:

Night of Light in Höchenschwand: Der Rothaus Zäpfle-Turm ist rot beleuchtet. | Bild: Uli Ebner

Night of Light in Höchenschwand: Das Bild zeigt die Teamwelt, eine Tagungs- und Eventlocation. | Bild: Uli Ebner

Binzen:

Night of Light: Das Reforum, ein Arbeits-, Event- und Tagungsforum, in Binzen bei Lörrach. | Bild: Agentur madebyhand.de/ alexschelbert.de

Night of Light: Das Reforum, ein Arbeits-, Event- und Tagungsforum, in Binzen bei Lörrach. | Bild: Agentur madebyhand.de/ alexschelbert.de