Drei Stunden lang waren in Laufenburg in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schlossruine und das Schlössle rot beleuchtet. Die Aktion der deutsch-schweizerischen Nova Event war Teil der „Night of Light“, an der sich bundesweit mehrere tausend Firmen der Eventbranche beteiligten.

Night of Ligt, Laufenburg, 22. auf 23. Juni 2020, Schlossruine | Bild: Nova Event

Sie wollten auf ihre schwierige Situation hinweisen. Wegen Corona hat es dieses Jahr bisher so gut wie keine Konzerte, Lesungen oder Aufführungen gegeben. Künstler, Veranstalter und Veranstaltungstechniker fehlen die Einnahmen.

„Ich hoffe das unsere Botschaft auch bei der Politik ganz oben angekommen ist, und dass sie merken, dass wir doch systemrelevant sind“, sagt Vano Soleymani, Geschäftsführer der Nova Event. „Dieses mal standen nicht Weltstars auf der Bühne, sondern wir alle aus dem Eventsektor gemeinsam!“