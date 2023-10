Eine Motorradfahrerin kam am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzte sich die 55-jährige Frau laut Polizeiangaben sehr schwer und verstarb trotz Erster-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht als vermutliche Ursache des tödlichen Unfalls in einer Mitteilung von einem Fahrfehler aus.

Die B500 zwischen Höchenschwand und Häusern war auf Grund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme bis 19.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich ab Montag zu den Bürozeiten unter 07751 89630 zu melden. Die Verkehrspolizei Freiburg nimmt Hinweise zum Unfallgeschehen rund um die Uhr unter 0761 8823100 entgegen.