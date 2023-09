Bonndorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstag, 28. September, gegen 19.10 Uhr wurde auf der L170 zwischen Bonndorf und Steinasäge bei einem Sturz schwer verletzt. Der Fahrer fuhr laut Polizei in Richtung Bonndorf und stürzte nach bisherigem Kenntnisstand in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers. Er rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Zu weiteren Behandlung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Dogern: Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Eine 68-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei nach bisherigem Kenntnisstand in der Hauptstraße in Dogern am Donnerstag, 28. September, gegen 15.10 Uhr beim Ausparken einen Radfahrer übersehen und angefahren. Der 63-jährige Radfahrer war gestürzt und hatte sich leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Weilheim: Spiegelstreifer auf der K6556 – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 28. September,kam es gegen 6.45 Uhr auf der Kreisstraße 6556 zwischen Weilheim und Nöggenschwiel laut Polizei zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr.

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer und ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und streiften sich in einer Kurve. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, weshalb das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) Zeugen bittet, sich zu melden.

Schwörstadt: Aufbruch eines Baucontainers

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 27. September, 17 Uhr auf Donnerstag, 28. September, 7 Uhr einen im Neubaugebiet der Rheinstraße stehenden Baucontainer auf. In dem aufgebrochenen Container befanden sich laut Polizei keine Wertsachen und nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Lörrach: Gestohlener BMW wird in Frankreich geortet

Ein schwarzer BMW mit Firmenaufschrift wurde in der Nacht von Donnerstag, 28. September, auf Freitag, 29. September, von Unbekannten im Müllerweg entwendet. Der BMW-Besitzer konnte sein Fahrzeug im Anschluss orten und am Ende wurde das verlassene Fahrzeug in Frankreich wieder aufgefunden. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, welchen das Auto in der Nacht in Haagen aufgefallen war, sich zu melden.

Weil am Rhein: Renitenter Ladendieb

Zu einem Diebstahl in einer Filiale einer großen Einzelhandelskette in der Hauptstraße in Weil am Rhein kam es am Donnerstag, 28. September, gegen 15.40 Uhr. Nachdem der Diebstahl des 24-jährigen Mannes durch Angestellte entdeckt wurde, ergriff der Mann laut Polizeiangaben die Flucht. Er wurde durch zwei Mitarbeiter verfolgt und gestoppt. Der 24-Jährige setzte sich zur Wehr und es kam zu einem Gerangel. Die beiden Mitarbeiter wurden dadurch leicht verletzt, konnten den mutmaßlichen Täter aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.