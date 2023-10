Stiegeler Internet Service investiert fast 60 Millionen Euro in den weiteren Breitbandausbau. Wie der in Schönau beheimatete Internetanbieter am Freitag mitteilte, will er das Geld in den kommenden Jahren in der Region investieren, um vor allem in ländlichen Gemeinden das eigene Glasfasernetz zu erweitern oder das vorhandene DSL-Netz mit Glasfaser zu überbauen. Im Landkreis Waldshut plant Stiegeler Investitionen in Höhe von zwölf Millionen Euro.

In den nächsten Jahren will das Schönauer Unternehmen im Landkreis Waldshut die eigenen und bereits gestarteten Ausbauprojekte in Laufenburg, Küssaberg, Lauchringen, Dogern und Eggingen sowie im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Hartheim und Schallstadt-Mengen vorantreiben und abschließen.

„Wir sind zuversichtlich, dass es nun bald auch in Küssaberg, Dogern und Eggingen losgehen kann“

In einigen dieser Gemeinden würden bereits die ersten Kunden über Glasfaser versorgt, in den weiteren Orten sollten schon bald die Tiefbauarbeiten beginnen, teilt das Unternehmen mit und zitiert seinen Gründe rund Geschäftsführer Felix Stiegeler: „Wir sind zuversichtlich, dass es nun bald auch in Küssaberg, Dogern und Eggingen losgehen kann – also dort, wo wir bislang noch in der Planungsphase sind.“

Für den Breitbandausbau bereitgestellte Kabelrollen und Baufahrzeuge im Hartheimer Ortsteil Bremgarten, wo Stiegeler derzeit ein Glasfasernetz baut. | Bild: Stiegeler Internet Service

Ausbau für 3,3 Millionen Euro in Küssaberg

In Küssaberg investiert Stiegeler zirka 3,3 Millionen Euro in den nahezu flächendeckenden Ausbau der Gemeinde. Konkret nennt das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung Projekte in den Ortsteilen Bechtersbohl, Dangstetten, Kadelburg, Reckingen und Rheinheim. Stiegeler hat in der Gemeinde bereits rund 1900 Kunden.

Flächendeckende Breitband-Infrastruktur für Dogern und Eggingen

In Dogern will Stiegeler für rund 3 Millionen Euro flächendeckend ausbauen. Ausgenommen sei das Gewerbegebiet, das bereits über eine sehr gute Infrastruktur verfüge, heißt es auf Anfrage. Die Zahl seiner bisherigen Kunden in der Gemeinde gibt Stiegeler mit 570 an.

Etwa 2,7 Millionen Euro will Stiegeler in Eggingen in den nahezu flächendeckenden Ausbau investieren. Es sind Baumaßnahmen im gesamten Ort nordwestlich der Bahnlinie geplant. Für Eggingen nennt Stiegeler die Zahl von bisher 670 Kunden.

In Laufenburg investiert Stiegeler 2,6 Millionen Euro

Nachdem Stiegeler in Laufenburg bereits in der Kernstadt sowie im Stadtteil Binzgen ein Glasfasernetz errichtet hat, das seit April 2022 in Betrieb ist, will das Unternehmen nun auch in der Oststadt und in Stadenhausen Glasfaseranschlüsse bauen. Stiegeler veranschlagt die Investitionssumme mit etwa 2,6 Millionen Euro. In den Stadtteilen Rotzel und Hochsal baut die Stadt im Zuge des landkreisweiten Ausbaus. Für Laufenburg gibt Stiegeler 840 Kunden an.

In Lauchringen plant Stiegeler für etwa 720.000 Euro den Ausbau eines Teils von Unterlauchringen, genauer gesagt der Bereich rund um die Sudeten- und Albertstraße. Andere Teile Lauchringens seien bereits gut versorgt, so der Internetanbieter, der die Zahl seiner Kunden in der Gemeinde mit derzeit rund 90 angibt.

Felix und Marina Stiegeler, die Geschäftsführer von Stiegeler Internet Service, 2017 im Schwarzwald-Baar-Kreis bei der Vorstellung neuer Kennzahlen des Untenrehmens. | Bild: Manfred Beathalter

Die für die Investitionen notwendigen finanziellen Mittel besorgte sich Stiegeler eigenen Angaben zufolge über einen Kredit über 58 Millionen Euro bei der Bank Kommunalkredit Austria. Ein Jahr lang sei geplant, geprüft und verhandelt worden, jetzt sei alles unter Dach und Fach.

Auch für das Unternehmen ist die Bewilligung des Kredits ein historischer Schritt

Für das Unternehmen sei die Summe von 58 Millionen Euro ein „historischer Kredit“. „Die Kreditbewilligung zeigt, dass wir mit unseren Zielen und Ideen genau auf dem richtigen Weg sind“, sagen die Geschäftsführer Felix und Marina Stiegeler. Der Kredit und die Investitionen seien ein erneutes Bekenntnis zur Region.

Stiegeler versorgt seit über 15 Jahren Privat- und Geschäftskunden über DSL- und Glasfasernetze mit Internet, Telefon und Fernsehen. Das Unrtenrehmen ist spezialisiert auf Gemeinden im ländlichen Raum. Aktuell versorgt Stiegeler eigenen Angaben zufolge über 40.000 Haushalte und Unternehmen in zahlreichen Landkreisen Südbadens und Nordwürttembergs. Stiegeler beschäftigt derzeit 62 Mitarbeiter, Geschäftsführer sind Felix und Marina Stiegeler.