Die meisten Fernsehzuschauer kennen Claudia Kleinert als Fernsehmoderatorin und Wetterfee. Dass die 51-jährige Rheinländerin auch ausgebildete Bankerin und Diplom-Betriebswirtin ist, wissen die wenigstens. Darüber hinaus ist sie Expertin für persönliche Ausstrahlung und Wirkung. Beim gemeinsam von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein veranstalteten Wissensforum referiert sie am Dienstag, 16. März, nicht über Hoch- und Tiefdruckgebiete, sondern über das Thema „Unschlagbar positiv – die Charisma-Formel“.

Claudia Kleinert ist sich sicher: „Das gewisse Etwas können Sie erlernen!“ Praxisnah und anhand zahlreicher Beispiele zeigt sie den Teilnehmern des digitalen Vortrags, wie sie ihre Ausstrahlung, ihr Charisma und ihre Kommunikations- oder Führungskompetenz außergewöhnlich machen und gezielt einsetzen können.

Dass Charisma nicht talentabhängig ist, sondern erlernt werden kann, hätte Claudia Kleinert normalerweise auf einer Bühne der Waldshuter Stadthalle den Zuschauern des SÜDKURIER-Wissensforums näher gebracht. Doch wie ihren fünf Vorrednern der sechsteiligen Vortragsreihe hat die Corona-Pandemie auch ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vortrag und Tickets Der Wissensforum-Vortrag von Claudia Kleinert findet digital am Dienstag, 16. März, ab 19.30 Uhr statt. Der Zugangscode zum Live-Stream kostet 59 Euro, für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 39 Euro. Bestellungen sind möglich per Telefon 07531/999 10 48 bei unserer Partneragentur Sprecherhaus, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 und 16 Uhr sowie freitags von 9 und 14 Uhr. Zudem kann online bestellt werden ( www.suedkurier.de/wissensforum-wt ).

Das digitale Konzept – die Teilnehmer verfolgen den Vortrag von zuhause aus übers Internet und können den Referenten Fragen im Chat schicken – hat sich jedoch bewährt. „Das SÜDKURIER-Wissensforum 2020/2021 hat uns vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir freuen uns, dass wir auch über den Online-Livestream so viele interessierte Teilnehmer erreichen und begeistern konnten“, zieht Tabea Scherer-Brunk von der Marketingabteilung des SÜDKURIER Medienhauses aus Konstanz Bilanz.

„Die Planungen für weitere spannende Veranstaltungen laufen bereits. Wir sind zuversichtlich, bald auch wieder tolle Präsenz-Veranstaltungen vor Ort in Waldshut anbieten zu können“, fügt sie hinzu.

„Spannend, interessant, lehrreich und kurzweilig: Bei den Wissensimpulsen konnten die Zuschauer die gefragtesten Top-Experten Deutschlands hier in unserer Region live erleben.“ So beschreibt Wolf Morlock, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hochrhein, das Waldshuter Wissensforum. Persönliche Potenziale seien geweckt und der Wissenshorizont auf unterhaltsame Weise erweitert worden. Dies erwartet er auch vom letzten Vortrag der Reihe mit Claudia Kleinert. „Wir freuen uns, dass viele digitale Veranstaltungsbesucher das Vortragsangebot angenommen haben und haben das Format als wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben in der Region sehr gerne mit unserem Sponsoring begleitet“, erklärt Morlock.