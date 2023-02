Vor allem wenn sich der Abend dem Ende entgegen neigt und der Alkoholpegel steigt, kommt es an Fasnacht immer wieder zu Streit und brenzligen Situationen. Polizeisprecher Mathias Albicker gibt fünf Tipps, wie Besucher und Narren sicher durch die Fasnacht kommen.

1. Achten Sie aufeinander und auf Ihre Wertgegenstände!

„Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen, sich einander während der Veranstaltung im Blick zu behalten. Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten mit, wie nötig.“

2. Achten Sie auf Ihre offenen Getränke!

K.O.-Tropfen sind immer wieder ein Thema an Festen. Albicker rät: „Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen.“

3. Wehren Sie sich gegen Belästigungen!

Kaum wird es eng, kommt es immer wieder zu unangenehmen Übergriffen. Der Polizeisprecher rät, Mut zu zeigen: „Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten Körperkontakt – Helfen Sie auch anderen in solchen Situationen.“

4. Bitten Sie andere um Mithilfe!

Hilft ein klärendes Gespräch nicht, sollten Sie laut Mathias Albicker deutlich machen, dass Sie dieses Verhalten nicht tolerieren und Freunde, Außenstehende oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes hinzuziehen werden.

5. Rufen Sie im Ernstfall die Polizei!

„Wenn Sie bedroht oder angegriffen werden, wenden Sie sich sofort an die Polizei unter der Notrufnummer 110.“

Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei. | Bild: Völk, Melanie

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Waldshut und Tiengen: Heringsessen, Kappenabende, HoorigeMess und Fasnachtsverbrennung – Waldshut und Tiengen feiern Fasnacht wie vor Corona!

Bad Säckingen: Narrenspiegel, Wäldertag und Wiiberfasnacht: In Bad Säckingen ist die Fasnacht 2023 zurück!

Laufenburg:Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg

Lauchringen, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten, Küssaberg und Hohentengen sind bereit: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Waldshut Fasnacht feiern.

Weilheim, Höchenschwand, Häusern, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, St. Blasien und Dachsberg sind bereit! So feiern die Narren im nördlichen Landkreis Waldshut 2023 Fasnacht.

Wehr, Öflingen, Rickenbach, Görwihl, Murg, Herrischried, Hasel, Dogern, Albbruck und Todtmoos sind startklar! Hier die große Übersicht über die Termine der Fasnacht 2023 im westlichen Landkreis vom Narrenbaumstellen bis zur Verbrennung.

Und hier der Überblick über die Fasnachtstermine 2023 im Schwarzwald und am Bodensee