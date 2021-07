Derzeit gilt im Kreis Lörrach die Inzidenzstufe 1. Wenn die Sieben Tages-Inzidenz fünf Tage in Folge über 10 liegt – und unter 35 – sieht die Corona-Verordnung des Landes in verschiedenen Bereichen Änderungen vor: „Überschreitet ein Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den jeweiligen Schwellenwert, werden die Öffnungen wieder zurückgenommen.“ Das Landratsamt Lörrach bestätigt: „Ab morgen, Montag, 19. Juli, gelten im Landkreis Lörrach wieder schärfere Corona-Regeln.“

Inzidenzwerte in Lörrach Der fünfte Tag über dem Grenzwert von 10 wurde im Kreis Lörrach am Sonntag, 18. Juli, erreicht. Das Landesgesundheitsamt verzeichnete an diesem Tag eine Inzidenz von 17,9 – den sechsthöchsten Wert unter den baden-württembergischen Landkreisen.

Kontaktbeschränkungen: Aktuell dürfen sich bis zu 25 Menschen treffen, die Anzahl der Haushalte ist dabei nicht begrenzt. Gilt Stufe 2, sind es nur noch 15 Menschen aus maximal vier Haushalten, wobei Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis 13 Jahre nicht mitgezählt werden. Grundsätzlich gilt: Auch wer geimpft oder genesen ist, wird nicht mitgezählt. Nicht zusammenlebende Paare gelten außerdem als ein Haushalt.

Private Veranstaltungen: Bei Geburtstagen oder Hochzeitsfeiern beispielsweise sind aktuell sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen 300 Personen erlaubt. In Stufe 2 dürften nur noch 200 zusammenkommen. Drinnen gilt außerdem in beiden Stufen: Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Öffentliche Veranstaltungen: Im Freien, wo bei öffentlichen Veranstaltungen wie Theater oder Flohmarkt aktuell bis zu 1500 Menschen zulässig sind, wären es in Stufe 2 nur noch 750. In geschlossenen Räumen würde die maximal zulässige Teilnehmerzahl, die aktuell 500 beträgt, halbiert.

Gastronomie: Hier gäbe es beim Wechsel von Inzidenzstufe 1 zu 2 lediglich eine Veränderung, die nur sehr vereinzelt eine Rolle spielt: ein Rauchverbot in geschlossenen Räumen.

Diskotheken: Sofern sie überhaupt schon wieder geöffnet haben, müssten Diskotheken ab Inzidenzstufe 2 wieder schließen.

Keine Veränderungen: In einigen Lebensbereichen gelten in beiden Inzidenzstufen die gleichen Regeln. Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Schwimmbäder oder Kultureinrichtungen wie etwa Museen dürften auch bei einem dauerhaft über zehn – aber unter 35 – liegenden Inzidenzwert ohne Beschränkung der Besucherzahl öffnen.

Hier geht es zur Übersicht des Stufenplans der Corona-Verordnung des Landes Baden Württemberg.

Wie lange gelten die neuen Maßnahmen?

Dazu informiert das Landratsamt Lörrach: „Sollten die Inzidenzzahlen fünf Tage in Folge über dem Schwellenwert von 35 liegen, treten Verschärfungen der Inzidenzstufe 3 in Kraft. Für eine Rückkehr in Inzidenzstufe 1 muss der Inzidenzwert dagegen fünf Tagen in Folge unter 10 liegen.“ Ausschlaggebend seien jeweils die gemeldeten Inzidenzwerte des Landesgesundheitsamts.