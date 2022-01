Laut Polizeibericht fuhren die Beteiligten, ein 30-jähriger Mann in einem VW und ein 33-jähriger Mann in einem BMW, auf der B 500 am Freitag, 14. Januar, gegen 12.33 Uhr talwärts hintereinander her.

Im Bereich Frohnschwand musste der VW-Fahrer bremsen, da ein vorausfahrendes Auto nach links abbog. Der BMW-Fahrer bemerkte die Verkehrssituation offenbar nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den VW auf.

Eine Frau und ein dreijähriges Kind im VW wurden leicht verletzt. Der Fahrer des BMW wurde schwerer verletzt. Alle drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.