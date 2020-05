Der Abbau der Barrieren an den Grenzübergängen hat begonnen. In Laufenburg ließen die Schweizer Behörden den Gitterzaun, der Passanten den Zutritt auf die nach Deutschland führende Laufenbrücke verwehrte, am Freitag gegen 17.30 Uhr abmontieren und abtransportieren. Unmittelbar danach betraten etliche Schweizer Laufenburger seit Wochen erstmals wieder die Laufenbrücke und in deren Mitte sogar die Staatsgrenze zu Deutschland. Kurz danach war am deutschen Grenzzaun schon wieder Schluss mit der neuen Freiheit.

Den wollte nach Informationen unserer Zeitung die Deutsche Bundespolizei in der Nacht auf Samstag abbauen. Allerdings darf die Grenze danach bis auf Weiteres nur passieren, wer einen triftigen Grund hat, beispielsweise zur Arbeit oder zum einem Arzttermin ins Nachbarland muss. Einkauf, Freizeitaktivitäten oder die Pflege sozialer Kontakte gelten den Grenzbehörden nicht als Gründe für einen Grenzübertritt. Sie haben Stichkontrollen angekündigt.