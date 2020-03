Laufenburg vor 3 Stunden

Corona: Erst zum dritten Mal seit 1914 ist die Laufenbrücke vollkommen gesperrt

In Laufenburg ist seit Montagnachmittag auch die Laufenbrücke auch für Fußgänger und Radfahrer geschlossen. Die Sperrung ist Teil der Maßnahmen an der Grenze zur Schweiz, mit denen die Bundesregierung die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen will.