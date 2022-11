In einem Haus in Grenzach wurde am Sonntag, 30. Oktober, ein mumifizierter Leichnam gefunden.

Wie wurde der Leichnam gefunden?

„Es wurde nachgeschaut“, antwortet Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage zu den Hintergründen des Funds. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, erklärt der Sprecher weiter.

Feststehe jedoch, dass es sich um einen zweiten Fall handelt. Bereits Anfang September hatten Polizisten in einer Wohnung in Grenzach-Wyhlen den Leichnam eines Mannes gefunden, der mehrere Jahre in seiner Wohnung lag. Die genaue Todesursache in diesem Fall konnte nicht ermittelt werden.

Was ist über den Toten bekannt?

Die Identität des Toten aus Grenzach stehe noch nicht fest, aber, so Batzel: „Wir können es vermuten.“ Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Tote soll jetzt obduziert werden. Laut Batzel stehe aber schon fest, dass es sich um eine männliche Leiche handle. Steht die Identität des Toten fest, folgt die Klärung der Todesumstände und des Todeszeitraums.

„Die Kollegen der Kriminalpolizei tätigen auch Ermittlungen im Umfeld“, berichtet Batzel weiter.

Der Polizeisprecher rechnet bis Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche mit neuen Erkenntnissen zum Leichenfund.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte ein Leichenfund in Grenzach-Wyhlen für Aufsehen: Sechs Jahre lag ein Mann tot in seiner Wohnung.

