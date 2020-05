von sk

Situation im Kreis Waldshut

Keine Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 meldete das Gesundheitsamt des Landkreies Waldshut auch am Wochenende, 16. und 17. Mai 2020. Die Zahlen sind nach wie vor folgende: 311 Personen wurden bis jetzt positiv getestet und davon gelten 270 bereits wieder als genesen. Weiterhin werden stationär zwei Erkrankte behandelt. Die Zahl der Verstorbenen liegt nach wie vor bei 35.

Situation im Kreis Lörrach

Eine Neuinfektion wurde am Samstag, 16. Mai, dem Gesundheitsamt des Landkreises Lörrach gemeldet. Am Sonnteg wurde keine neue Covid-19-Infektion gemeldet. Insgesamt gibt es weiterhin 663 bestätigte Infektionen (Stand 17. Mai, 15 Uhr). Ebenfalls wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Todesfälle gemeldet. Bisher sind im Landkreis 56 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Die Lage im Kreiskrankenhaus ist weiterhin stabil. Aktualisierte Zahlen liegen hierzu, ebenso wie zu den negativen Abstrichergebnissen und den aus der Quarantäne entlassenen Personen, wieder am Montag vor.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) liegt am Sonntag, 17. Mai, bei 1,3.

So ist die Lage in der Schweiz