Was ist denn da los auf der A 98? Anfang April wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit in den beiden Tunneln der A 98 auf dem Abschnitt Laufenburg bis Murg von 80 auf 60 km/h heruntergesetzt. In beide Fahrtrichtungen wurde das Tempo um 20 Km/h gedrosselt. Woran liegt das? Und wie lange gilt die neue Maximalgeschwindigkeit? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Auch im Tunnel Groß Ehrstädt, etwa auf Höhe Murg, muss die Geschwindigkeit von 100 km/h auf 60 km/h gedrosselt werden. | Bild: Anna-Lena Lauber

Technische Störung als Grund für Temporeduzierung

Für den Unterhalt der A 98, und somit insbesondere auch der beiden Tunnel Groß Ehrstädt und Rappenstein, ist die Autobahn GmbH des Bundes zuständig. Diese hat aufgrund einer Störung in der technischen Ausstattung der beiden Tunnel die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beantragt, berichtet Tobias Herrmann, Pressesprecher Landratsamt Waldshut.

Autobahn GmbH Als Deutschlands größte Autobahnbetreiberin ist die Autobahn GmbH des Bundes seit dem 1. Januar 2021 zuständig für die Autobahnen in Deutschland. Zu ihren Aufgaben gehören neben Planung, Bau und Instandhaltung auch der Betrieb sowie die Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung. Verantwortlich ist die GmbH für rund 13.000 Kilometer Autobahnnetz in Deutschland.

Petra Hentschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, bestätigt: „Zur Zeit ist innerhalb der Tunnel Groß Ehrstädt und Rappenstein die Steuerung der elektronischen Anzeigen, zum Beispiel zur Regelung der Geschwindigkeitsanzeige, nur eingeschränkt möglich.“ Diese Anzeigen befinden sich in Straßentunnel unter der Tunneldecke und teilweise an den Seiten.

Gelbblinken bedeutet Achtung: Am Eingang des Rappensteintunnels weisen zusätzlich Ampeln auf den technischen Defekt im Tunnel hin. | Bild: Anna-Lena Lauber

Tempolimit gilt nur temporär

Laut Autobahn GmbH wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit Anfang April von regulär 80 auf temporär 60 begrenzt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Diese Regelung gelte bis zur Reparatur und nachfolgenden Überprüfung der Tunneltechnik. Laut aktuellem Stand wird diese Maßnahme bis Ende Mai umgesetzt, teilt Petra Hentschel mit.

Vor dem Rappensteintunnel wurden elektronische Anzeigen aufgestellt. | Bild: Anna-Lena Lauber

Warum unterschiedliche Anzeigen?

Gibt es einen Grund dafür, warum die Geschwindigkeit vor dem Rappensteintunnel elektronisch angezeigt wird, während vor dem Tunnel Groß Ehrstädt bloß ein Blechschild steht?

Auch darauf weiß die Pressesprecherin der Autobahn GmbH eine Antwort: „Im Rappenstein-Tunnel können die vorhandenen LED-Anzeigetafeln zur Anzeige der temporär geltenden Geschwindigkeit verwendet werden. Da es solche LED-Anzeigen im Tunnel Groß Ehrstädt nicht gibt, war das Aufstellen von Blechschildern notwendig.“ Man sieht: Manchmal steckt nicht mehr dahinter.