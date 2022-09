Gut 70 Mitarbeiter haben zuletzt am Krankenhaus Stühlingen gearbeitet. Einen Monat nach dessen Schließung ist klar: Nur sechs davon wechseln an das Klinikum Hochrhein in Waldshut.

Zwar hatte der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) auf Nachfrage vor einem Monat bereits angekündigt, dass über die Hälfte des Stühlinger Personals (36) dem vormaligen Träger des dortigen Krankenhauses erhalten blieben.

Statt 15 nur sechs neue Kollegen

Wie Verbundssprecherin Anja Lambert damals auf Nachfrage unserer Zeitung darstellte, hatten diese Angebote für einen Standortwechsel innerhalb des GLKN zunächst vier Mitarbeiter angenommen. Etwa 30 hatten dies ausgeschlossen.

Klinikum-Hochrhein-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt hatte damals erklärt, dass bei ihm 15 Bewerbungen vorlägen, ein Teil der Interessenten hatte damals demnach schon in Waldshut mit der Arbeit begonnen.

„Wir haben in Summe sechs Mitarbeiter aus Stühlingen bei uns eingestellt“, konstatiert Klinikum-Sprecherin Luisa Denz nun auf Nachfrage. Es handle sich um vier Gesundheits- und Krankenpfleger, einen medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten und einen leitenden Oberarzt für Gastroenterologie.

Jede Verstärkung willkommen

„Gastroenterologen sind heutzutage ein rares Gut“, so Denz weiter. Daher schätze sich das Klinikum besonders glücklich, für diesen Bereich einen weiteren Experten gewonnen zu haben. Dieser sichere die gastroenterologische Versorgung im Krankenhaus zusätzlich ab.

Aber grundsätzlich freue sich das Team grundsätzlich über jede Verstärkung im Bereich Pflege: „Zwei der neuen Kollegen haben bereits auf der chirurgischen Station ihren Dienst angetreten. Die anderen werden erst in den kommenden Wochen anfangen.“

Wie werden die neuen Kollegen ins Team integriert?

Neue Mitarbeiter durchlaufen ein On-Boarding-Programm am Klinikum, das je nach Abteilung variiere, schildert die Klinik-Sprecherin. Fester Bestandteil sei es, einen direkten Ansprechpartner zu erhalten, der einem durch die ersten Tage hilft und eine Einführungsveranstaltung, bei der alles Wissenswerte vermittelt wird.

„Da wir Mitte September unser Sommerfest feiern werden, haben wir die neuen Kollegen hierzu gezielt eingeladen und werden sie den Abend hindurch begleiten“, so Denz.