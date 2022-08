Das Krankenhaus Stühlingen hat zum 31. Juli 2022 seine Türen endgültig geschlossen, im Hintergrund laufen aber die Vorbereitungen für die Weiterführung der Gesundheitsversorgung im östlichen Landkreis. Die Klinikum Hochrhein GmbH hat am Montag, 1. August, die MVZ Stühlingen GmbH gegründet, teilt Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt auf Anfrage mit.

Wie sehen die Planungen für das MVZ aus?

„Wir sind mit den Ärzten und dem Personal im Gespräch und hoffen, dass sie bei der Stange bleiben“, sagt der Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH. Das Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) verfügt über eine Praxis für Allgemeinmedizin, Praxen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Anästhesiologie.

Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH. (Archivbild September 2021) | Bild: Nico Talenta

Die neue Tochtergesellschaft plant die Übernahme der bestehenden Arzt-Sitze und: „Wir hoffen darüber hinaus, dass wir Christian Saurer für das MVZ gewinnen können“, so Schlaudt. Christian Saurer war seit 2010 Chefarzt der Inneren Abteilung am Loreto-Krankenhaus in Stühlingen.

Wird das MVZ bis 1. Oktober geschlossen?

Nein. Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) will die Praxen des MVZ bis zum 30. September 2022 weiterbetreiben, heißt es in einer Pressemitteilung zur Beendigung der stationären Versorgung in Stühlingen.

Ab Oktober soll das MVZ dann an die Klinikum Hochrhein GmbH übertragen werden. „Wir hoffen, dass es uns gelingt, den Betrieb zum 1. Oktober fortzusetzen“, sagt Schlaudt zum avisierten Übergabe-Zeitpunkt. Das MVZ bleibt zunächst in den Räumlichkeiten des Stühlinger Krankenhauses.

Wurden stationäre Patienten nun verlegt?

„Die Anzahl der stationären Patienten wurden im Verlauf der letzten Tage reduziert, sodass die Behandlung im Krankenhaus Stühlingen abgeschlossen werden konnte“, informiert Anja Lambert, Leiterin Marketing des GLKN, auf Nachfrage.

Was passiert mit der Krankenhauseinrichtung?

Derzeit werde geprüft, ob und wie die bestehende Infrastruktur des Krankenhauses an einem anderen Standort des GLKN weiterverwendet werden kann.

Wie geht es für die Mitarbeiter weiter?

Laut Mitteilung des GLKN werde mit der Schließung des Stühlinger Krankenhauses „keinem Mitarbeiter gekündigt“. Alle Beschäftigten des Stühlinger Krankenhauses seien angesprochen und ihnen sei der Wechsel an einen anderen Standort angeboten worden.

Um wie viele Klinik-Mitarbeiter geht es?

Zuletzt waren laut Anja Lambert 70 Mitarbeiter am Stühlinger Krankenhaus beschäftigt. „Grundsätzlich hat jeder Mitarbeitende ein Angebot bekommen. Etwa 36 Mitarbeitende werden oder haben bereits ihre Tätigkeit an einem Standort des GLKN aufgenommen“, erklärt Lambert auf Nachfrage.

Laut Lambert sei davon auszugehen, dass rund 30 Mitarbeiter den GLKN verlassen werden. Da aktuell noch Gespräche zur Versetzung laufen, könnte zu beiden Szenarien – Standortwechsel und Weggang – aber noch keine abschließende Antwort gegeben werden.

Der Weg vom MVZ zum PVZ Parallel zur Übernahme des MVZ Stühlingen soll an der Erstellung eines Konzepts für ein Primärversorgungszentrum gearbeitet werden. Dieses soll in Zukunft die medizinische Versorgung der Bürger im Wutachtal übernehmen. Die Konzepterstellung wird vom Sozialministerium Baden-Württemberg mit 154.545 Euro gefördert. Stühlingen ist damit eine von zehn Kommunen in Baden-Württemberg, die neue Wege der Gesundheitsversorgung beschreiten soll und somit möglicherweise eine Blaupause für andere Kommunen bieten kann.

Wie viele Mitarbeiter wechseln an das Klinikum Hochrhein?

„Uns sind aktuell vier Mitarbeitende bekannt, die ans Klinikum Hochrhein wechseln“, erläutert Anja Lambert. Für sichere Aussagen verweist sie an das Klinikum Hochrhein.

Laut Hans-Peter Schlaudt haben sich etwa 15 Mitarbeiter des Stühlinger Krankenhauses in Waldshut beworben. Ein Teil davon hat seine Arbeit am Klinikum Hochrhein bereits aufgenommen. Sie haben mit der Übernahme einen neuen Arbeitsvertrag am Waldshuter Klinikum bekommen.

Die Entwicklungen beim Krankenhaus Stühlingen

