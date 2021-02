von Ursula Ortlieb

Wo früher der Arzt Dr. Jamaan seine Praxis für Allgemeinmedizin in der Ühlinger Berghausstraße 15 hatte, praktiziert nun an vier Tagen der Allgemeinmediziner und Sporttherapeut Mohamed B. Jafar. Der 53-Jährige war auf einer Ärzteplattform im Internet auf die Anzeige von Dr. Berg in Ühlingen gestoßen, der einen Nachfolger zum 1. Oktober 2020 gesucht hatte. Jafar lebt mit seiner Familie in St. Blasien.

Gemeinde hilft

Von Anfang an war für Jafar wichtig, dass Bürgermeister Gantert bei den Gesprächen dabei war. Die Übergabe klappte schlussendlich zwar nicht wie vorgesehen, da Dr. Berg noch weiter praktizieren wird. Trotzdem wollte Jafar seine Pläne nicht aufgeben und in Ühlingen bleiben. Bürgermeister Gantert und Ortsvorsteher Klaus Müller fanden die Lösung in der schon länger ungenutzten Praxis von Dr. Jamaan.

Studienabbruch in Bagdad

Der Weg zu seinem Traumberuf war für Mohamed Jafar langwierig. Mit 18 Jahren habe er im Irak mit dem Medizinstudium begonnen, erzählt er. Nach dem zweiten Golfkrieg brach er sein Studium in Bagdad nach acht Semestern ab und floh nach Ungarn. Er lernte Ungarisch und bemühte sich vier lange Jahre vergeblich, sein Medizinstudium wieder aufzunehmen. 1995 suchte er in Syrien, in der Stadt Aleppo, sein Glück. Auch dort war ein Studium nicht möglich. 1996 gelang die Flucht nach Oschersleben in Sachsen-Anhalt. Jafar lernte Deutsch und arbeitete u.a. als Pizzabäcker. „Meinen großen Traum, Arzt zu werden, gab ich aber nicht auf.“ Sprachbarrieren mussten zunächst überwunden werden. Nachdem er als 26-Jähriger für eine Ausbildung zum Krankenpfleger als zu alt befunden worden war, absolvierte er 2003 in Balingen die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Nach zwei weiteren Jahren war für ihn klar: „Das ist nichts für mich.“

Abschluss in Leipzig

In Leipzig fand er endlich den ersehnten Studienplatz. 2012 schloss er 44-jährig endlich das Medizinstudium ab und arbeitete in Sachsen als Notfallarzt. „Natürlich haben die anderen gedacht, was will der Opa hier. Aber ich konnte mir einfach nichts anderes für mein Leben vorstellen, als Arzt zu sein. Landarzt im Schwarzwald war mein Traum gewesen“, erzählt Jafar. Er ist sehr dankbar, dass die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ihm dabei geholfen hat.

„Ich freue mich, dass sich Herr Jafar gut eingefunden hat und danke ihm für das gute Miteinander“, so Bürgermeister Gantert. Ortsvorsteher Klaus Müller freut sich, wieder einen zweiten Hausarzt im Ort zu haben.

Mohamed Jafars Praxiszeiten in Ühlingen sind montags und mittwochs ganztags, donnerstags und freitags nur vormittags; an den anderen Tagen praktiziert Jafar in Wies, im Kleinen Wiesental.