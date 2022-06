von Tina Prause

Alzheimer: Diese Diagnose hat der 79-jährige Klaus Müller vor gut drei Jahren erhalten. Er und seine Ehefrau Jeanette (72) sind froh über alle Angebote zum Thema – wie etwa das Erzähl-Café in Küssaberg oder Friedas Gartencafé in Waldshut. Was für ihn die Abwechslung ist, bedeutet für seine Frau Unterstützung im Alltag.

Das Erzähl-Café fand vor Kurzem zum ersten Mal in den Räumlichkeiten des neuen Küssaberger Wohnkonzepts Mitenand Däheim statt. Nach einer langen Pause freute sich das Team, alte und neue Gäste begrüßen zu können, und gemeinsam verbrachten sie einen geselligen Nachmittag.

Bisher fand das Erzähl-Café in Dangstetten statt. Mit Fertigstellung des Wohnprojekts Mitänand däheim zog das Angebot in die dortigen Räume um und wird nun auch durch die Bürgergemeinschaft Küssaberg angeboten. | Bild: Tina Prause

Klaus Müller war früher sehr aktiv und reisefreudig. Heute lebt er aufgrund seiner Krankheit zurückgezogen. Alleine zuhause lassen kann seine Frau ihn mittlerweile nicht mehr. Auch der Alltag ist geprägt von den Symptomen der Krankheit.

Soziales Leben wird bei Diagnose schwierig

Eigene Arztbesuche, Erledigungen oder einfach ein soziales Leben gestalten sich für Jeannette Müller schwierig. Im Vordergrund steht die Unterstützung ihres Mannes, die schon bei dem Anziehen am Morgen beginnt. „Alleine schafft man es eigentlich nicht“, fasst Jeannette Müller zusammen.

Das Erzählcafe in Küssaberg Die Idee Jeden Donnerstag findet von 14 bis 17 Uhr der gesellig gestaltete Nachmittag in den Räumlichkeiten des Küssaberger Wohnkonzepts Mitenand Däheim statt. Zusammen wird gesungen, gespielt, gelacht. Kaffee und Kuchen dürfen nicht fehlen. Die Organisatoren hoffen, in diesem Jahr auch wieder Ausflüge in das Rheinheimer Museum anbieten zu können oder zu dem beliebten Bädle-Café-Treff. Einen festen Preis für die Teilnahme gibt es nicht, es läuft auf Spendenbasis. Aktuell werden alle Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung auf Corona getestet, ein voller Impfschutz ist notwendig. Die Termine und die Anmeldung Die Anmeldung zum Erzählcafé läuft über die Verwaltung der Gemeinde Küssaberg. Bei Birgit Ebi (E-Mail: ebi.birgit@kuessaberg.de oder Telefon 07741/600140) kann auch der Transport mit dem Bürgerbus bestellt werden.

Ein weiteres Angebot, das Jeanette und Klaus Müller wahrnehmen, ist Friedas Gartencafé. Die Initiative Miteinander Hochrhein bietet neben weiteren Angeboten zum Thema Demenz, einmal pro Monat im Garten der Stoll-Vita-Stiftung in der Brückenstraße 15 in Waldshut ein Treffen an.

Die ersten Termine von Friedas Garten-Café fanden noch im Garten der Bergkirche Kadelburg statt. Mittlerweile ist das Angebot im Garten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut zuhause. | Bild: Tina Prause

Es soll ein Ort der Begegnung sein und Möglichkeiten für ein offenes Miteinander schaffen. Die Besucher schätzen die Gespräche, das Kennenlernen neuer Menschen neue Informationen über die Unterstützungsangebote. Zudem sollen Hemmschwellen abgebaut werden.

Friedas Gartencafé Die Idee Friedas Gartencafé in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut bietet eine Möglichkeit des Zusammenkommens und will Erkrankten und ihre Angehörigen Ablenkung aus dem Alltag bieten. Bei gutem Wetter treffen sich die Interessierten zunächst draußen im Garten, dann geht es an eine Kaffeetafel im Inneren des Gebäudes. Dabei gibt es Gelegenheit sich auszutauschen, Rat zu holen oder einfach miteinander zu plaudern. Unterstützung erhalten die Besucher dabei von den rund 15 Helfer von Friedas Gartencafé. Die Termine und die Anmeldung Die aktuell bekannten Termine für Friedas Gartencafé sind

26. Juni, 24. Juli, 23. Oktober, 27. November, sowie am 30. Juli im Rahmen des Familien Open Airs der Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau auf dem Zeltplatz des Freibads Reckingen. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Weitere Informationen über die Angebote gibt es im Internet (www.mit-einander-hochrhein.de).

Jeanette und Klaus Müller schätzen beide Angebote sehr. „Im Grunde helfen die Programme beiden Seiten“, resümiert die 72-Jährige. Während sie ihren Mann in den Angeboten gut aufgehoben weiß, bleibt ihr Zeit für Termine und Erledigungen.

Die Hemmschwelle ist hoch

Jeannette Müller erinnert sich noch gut an die ersten Besuche der Angebote. Gedanken wie „Was soll ich hier eigentlich?“ und auch genau die genannte Hemmschwelle gelte es zu überwinden. „Man zieht sich zurück“, bestätigt sie und weiß, dass dank solcher Treffen Chancen entstehen können.

Kreis Waldshut/Wutöschingen Ball gegen das Vergessen: Digitales Hilfsmittel für Demenzerkrankte (mit Video) Das könnte Sie auch interessieren

Prinzipiell ist Jeannette Müller der Meinung: „Die Angebote sind gut.“ Dennoch sei es nach wie vor schwer, an Informationen zu kommen. „Man muss bewusst danach suchen“, erklärt sie. Dass das Erzählcafé und die Termine für Friedas Gartencafé immer im Gemeindeblatt von Küssaberg veröffentlicht werden, findet sie aus diesem Grund sehr gut und wichtig. „Das macht es leichter“, lobt sie.

Eine Premiere: Das erste Erzähl-Café in den neuen Räumen. | Bild: Tina Prause

Momentan ist der Alltag mit ihrem Mann gut eingespielt. Drei Mal pro Woche besucht Klaus Müller eine Betreuungseinrichtung. In dieser Zeit kann Jeannette Müller ihre Termine erledigen, einkaufen gehen und sich um den Haushalt kümmern. Wenn beide zusammen zuhause sind, kümmert sie sich um den Garten.

Und, die Termine für die Café-Treffen sind fix. Denn final hofft Jeannette Müller zukünftig noch auf etwas mehr soziale Kontakte in ihrem Umfeld. Dann wäre der Alltag trotz der Diagnose Alzheimer gut aufgestellt.