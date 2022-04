Die Kommunale Pflegekonferenz

Seit einem Jahr gibt es im Landkreis Waldshut die Kommunale Pflegekonferenz. Akteure aus der Pflege, Kommunalpolitiker, Mitarbeiter von Behörden und Ehrenamtliche wollen in diesem Forum gemeinsam die Situation der Pflege im Landkreis verbessern. Ein zentrales Anliegen der Konferenz ist die Stärkung der Lebensqualität durch digitale Lösungen. Die Digitalisierung wird auch Thema der nächsten Pflegekonferenz sein, die am 21. Juni in der Stadthalle Waldshut stattfindet. Im Landkreis Waldshut finden außerdem vom 9 bis 20. Mai die Demenzwochen statt. Vorträge, Filme und Lesungen befassen sich mit verschiedenen Aspekten der Demenz und wollen Angehörigen Impulse zum Umgang mit Demenzerkrankten geben. Einen Blick in das Programm können Sie hier werfen.