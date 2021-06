Zwischen Villingen-Schwenningen, Schaffhausen in der Schweiz und Bad Säckingen können nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische diesen Sommer mit der neuen Drei-Welten-Tourismus-Card entdecken. „Wir sind froh, dass wir endlich starten können“, sagt Nadine Weißer, Projektleiterin der Drei-Welten Tourismus GmbH.

Welche Ziele umfasst das Angebot?

Das Angebot beliebte Ausflugsziele im Programm: zum Beispiel die Rheinfall-Schifffahrt, die Solemar Therme in Bad Dürrheim, das Gloria-Theater in Bad Säckingen und die Erlebniswelt der Rothaus Brauerei. „Aber auch die kleineren Ziele sind absolut lohnenswert“, hebt Weißer hervor. Freibäder, Stadtführungen, E-Bike-Verleih, Naturspektakel wie die Triberger Wasserfälle, Kunstausstellungen, Golfplätze und vieles mehr warten auf die Bürgercard-Besitzer.

Wie lässt sich der Überblick behalten?

Bei so viel Fülle braucht es einen guten Plan: Deshalb kommt die Karte mit einem Reiseführer zum Auffalten, der alle Attraktionen auf einen Blick präsentiert. „Es ist der Wahnsinn, was unsere Region alles zu bieten hat“, sagt Weißer.

Wo liegt das Gebiet und wie groß ist es? Das Gebiet, das die Drei-Welten-Card umfasst liegt zwischen Villingen-Schwenningen, Schaffhausen (CH) und Bad Säckingen, dem südlichen Schwarzwald mit Hochrhein und den westlichen Ausläufern des Bodensees zwischen Konstanz und Basel (CH). Das Kerngebiet umfasst rund 2500 Quadratkilometer, was der Größe des Saarlandes entspricht und hat 465 000 Einwohner (383 000 in Deutschland und 82 000 in der Schweiz).

Was kostet die Drei-Welten-Bürgerkarte?

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre zahlen für die Karte 98 Euro, Kinder ab sechs Jahre 49 Euro. Kinder unter sechs dürfen die Drei-Welten Bürgercard ihrer Eltern kostenfrei mitbenutzen.

Rechnet sich die Karte überhaupt? Das kommt auf die Ausflüge an. Wer einmal mit der Sauschwänzlebahn fährt (ohne Karte 32 Euro), in ein Hochrhein Kanu steigt (32, 50 Euro), die Smilestones Erlebniswelt besucht (17 Euro) und einen Wellnesstag im Solemar verbringt (13,50 Euro) hat den Wert der Karte wieder drin.

„Gerade für Familien ist das Angebot eine wirklich praktische Sache“, sagt Nadine Weißer. Egal ob sportlicher Abenteurer, Kultur-Genießer oder Natur-Liebhaber: „Mit der Karte lässt sich alles einfach ausprobieren – auf gut Glück, noch kurz am Abend oder einfach mal dazwischen.“

Wo ist die Drei-Welten-Karte erhältlich?

Die neue Bürgerkarte kann ab Dienstag, 29. Juni, online unter www.dreiwelten.com bestellt werden und ist in den Tourist-Informationen und Bürgerämtern der Drei-Welten-Region erhältlich. Dieses Jahr gilt sie von 1. Juli bis zum 31. Dezember und bietet in dieser Zeit jeweils einen Eintritt/eine Nutzung bei allen Attraktionen.