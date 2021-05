von sk

Ausschlaggebend dafür sind die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts (RKI), die täglich am Vormittag veröffentlicht werden. Das RKI veröffentlichte am 7. Mai einen Wert von 155,6, am 8. Mai einen Wert von 152 und am heutigen Sonntag 150,9.

Trotz sinkender Inzidenz sind die Vorgaben der Bundes-Notbremse erfüllt.

Sinkt der Wert wieder und liegt fünf Tage in Folge unter 150, wird die Möglichkeit zur Terminvereinbarung wieder gestattet, sofern es zu diesem Zeitpunkt nicht neue landesweite Regelungen gibt.

Die bereits ab dem 26. April geltenden Maßnahmen aufgrund der Bundes-Notbremse wegen der Überschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen haben weiterhin Gültigkeit. Den täglich gültigen Inzidenz-Status, von dem derzeit der Umfang der Schutzmaßnahmen abhängig ist, zeigt das Landratsamt aktuell auf seiner Homepage unter https://www.landkreis-waldshut.de.

Nicht von den Einschränkungen betroffen sind folgende Branchen des täglichen Bedarfs:

Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung,

Getränkemärkte,

Reformhäuser,

Babyfachmärkte,

Apotheken,

Sanitätshäuser,

Drogerien,

Optiker,

Hörakustiker,

Tankstellen,

Stellen des Zeitungsverkaufs,

Buchhandlungen,

Blumenfachgeschäfte,

Tierbedarfsmärkte,

Futtermittelmärkte,

Gartenmärkte

Großhandel