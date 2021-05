von SK

Die Bundesnotbremse, die seit 28. April im Landkreis Lörrach gilt, tritt ab Sonntag, 9. Mai, außer Kraft. Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag, 7. Mai, zum fünften Mal in Folge an einem Werktag einen Inzidenzwert von unter 100 für den Landkreis Lörrach festgestellt, teilt das Landratsamt Lörrach mit.

Nach dem Infektionsschutzgesetz treten die Maßnahmen der Bundes-Notbremse ab dem übernächsten Tag außer Kraft – im Landkreis Lörrach also in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0 Uhr.

Hochrhein Trotz Bundesnotbremse: Inzidenz im Kreis Waldshut nun bei 156

Wie hat sich die 7-Tage-Inzidenz entwickelt?

Der durch das RKI veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner hat in den letzten fünf Tagen eine absteigende Tendenz aufgezeigt: Waren es am Montag 89,6, stieg der Wert am Dienstag zwar auf 94,4, sank aber am Mittwoch wieder auf 87,9. Am Donnerstag und am Freitag wird derselbe Wert von 75,6 angegeben.

Welche Lockerungen gelten ab Sonntag, 9. Mai?

Kontaktbeschränkungen Treffen sind wieder mit zwei Haushalten, maximal fünf Personen, erlaubt. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Ausgangsbeschränkungen Die Ausgangsbeschränkungen sind aufgehoben. FFP2/KN95/K95-Maskenpflicht im ÖPNV Die FFP2/KN95/K95-Maskenpflicht entfällt im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr, im Taxi und bei der Schülerbeförderung. Eine medizinische Maske ist nun ausreichend. Für Allgemeinbildende Schulen gilt wieder Präsenzunterricht im Wech-selmodell. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können wieder im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen in Präsenz unterrichten. Einzelhandel Die Geschäfte können unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen und sonstigen Regeln der Corona-Verordnung wieder „Click&Collect“ und „Click&Meet“ anbieten. Ein Schnelltest ist nicht mehr erforderlich. Körpernahe Dienstleistungen Körpernahe Dienstleistungen können mit Termin und Maske wieder wahrgenommen wer-den, ohne dass ein negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden muss. Sport Individualsport im Freien und auf Außen-und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder und Thermen aller Art) und kontaktarmer Freizeit- und Amateursport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Kontaktarmer Gruppensport im Freien ist wieder mit bis zu 20 Kindern bis einschließlich 13 Jahre erlaubt. Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen mit vorheriger Terminbuchung und/oder Dokumentation der Kontaktdaten wieder öffnen.

Wie lange gelten die Lockerungen?

Die Lockerungen werden wieder zurückgenommen, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschreitet – hier zählen laut Landratsamt die Werte an Sonn- und Feiertagen mit. Die Bundes-Notbremse tritt dann am übernächsten Tag in Kraft.

Bleibt die Maskenpflicht im Landkreis Lörrach bestehen?

Die erweiterte Maskenpflicht, unter anderem in den Innenstädten von Weil am Rhein, Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim, gilt unabhängig von der Bundes-Notbremse weiterhin. Vor Kurzem hatte der Landkreis die Allgemeinverordnung bis vorerst 17. Mai verlängert.

Die Landesverordnung im Detail gibt es im Internet, ebenso wie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung.