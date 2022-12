von sk

Basel

Party: Bereits am 30. Dezember heißt es „Silvester auf Wish bestellt“ im Singer Klub, Marktplatz 34, Basel. Es spielen die DJs Cyrilho & Timo Tetriz. Es gibt Punkt Mitternacht eine „Neujahrsrede“, eine Lichtshow sowie Neujahrsshots. Eintritt ab 18 Jahren, Kosten: 15 SFR.

Wann: Freitag, 30. Dezember, ab 23 Uhr.

Wo: Singer Klub, Marktplatz 34, Basel.

Feuerwerk fällt aus: In Basel gibt es in diesem Jahr kein großes Feuerwerk. Dort sind verschiedene Sponsoren abgesprungen, so dass dieses Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht finanziert werden kann.

Bad Säckingen

Musical: Zwei Silvestershows von „Tommy Tailors Traumfabrik“ gibt es im Bad Säckinger Gloria-Theater zu sehen. Das Musical wurde 2022 mit dem Deutschen Musicalpreis für das beste Bühnenbild ausgezeichnet. Tickets gibt es unter www.immerwo.de

Wann: Beginn ist am 31. Dezember um 15 Uhr und um 20 Uhr.

Wo: Gloria-Theater Bad Säckingen

Höchenschwand

Silvesterparty: Die Mitarbeiter der Familie Coutinho veranstalten am 31. Dezember ab 19 Uhr im großen Saal im Haus des Gastes in Höchenschwand eine Silvesterparty. Es gibt Vorspeise-, Hauptspeise und Nachspeise-Buffet. Kosten: 100 Euro pro Person für den Eintritt, das Buffet, die musikalische Umrahmung und ein Glas Sekt. Weitere Getränke werden extra berechnet. Anmeldung über die Tourist-Information Höchenschwand (info@hoechenschwand.de) oder unter 07672/4818-0.

Wann: Samstag, 31. Dezember, ab 19 Uhr.

Wo: Haus des Gastes in Höchenschwand, Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 3.

Lörrach

Theater/Show: Mit der multimedialen Tanz-Zirkus-Produktion „Nobody“ erkundet die britische Company Motionhouse die Spannung zwischen unserem Innenleben und äußerer Wahrnehmung. Vollgepackt mit visueller Magie verwandelt sich die Welt auf der Bühne vor unseren Augen. Digitale Projektionen und die rasante Choreografie von Kevin Finnan schaffen eine sich ständig verändernde Umgebung, in der nichts so ist, wie es scheint.

Wann: Samstag, 31. Dezember, 18 Uhr

Wo: Burghof Lörrach

Rheinfelden

Silvesterkonzert in Rheinfelden, St. Josefskirche Rheinfelden. Es spielen Irmtraud Tarr (Orgel) und Hermann Mitterer (Trompete). Tickets ab 28 Euro im Internet (www.adticket.de).

Wann: Samstag, 31. Dezember, 17 Uhr.

Wo: St. Josefskirche Rheinfelden, Friedrichstraße 32.

Kein Feuerwerk: Auch 2022 wird es an Silvester kein gemeinsames städtisches Feuerwerk und keine Lasershow geben – wegen Ukraine-Krieg, Energie-Situation und dem Schutz der Umwelt. Weitere Hintergründe dazu erfahren Sie hier.

Rheinfelden-Eichsel

Silvesterkonzert Eichsel: Die Gruppe DÚIL (Sehnen, Wunsch, Hoffnung) widmet sich der traditionellen irischen Musik mit ihren melancholischen Balladen, tänzerischen Polkas und Mazurkas sowie schnellen Jiggs, Hornpipes und Reels. Am Samstag, 31. Dezember, spielen sie in der Kirche in Eichsel. Karten ab 12 Euro im Internet (www.reservix.de).

Wann: Samstag 31. Dezember, um 16 Uhr.

Wo: St.-Gallus-Kirche in Eichsel, Otto-Deisler-Platz 1.

Schopfheim

Silvesterkonzert: „Meet the Queen“ in der Evangelischen Stadtkirche Schopfheim. Eintritt frei. Eine Spende zwischen 5 bis 10 Euro wird erwartet.

Wann: Samstag 31. Dezember, 21.30 bis 22 Uhr.

Wo: Evangelische Stadtkirche Schopfheim, Roggenbachstraße 3.

Stühlingen

Neujahrskonzert der Stadtmusik: Die Stadtmusik Stühlingen veranstaltet am Sonntag, 1. Januar 2023, um 18 Uhr in der Stadthalle Stühlingen das traditionelle Neujahrskonzert. Erstmals ertönt dieses Konzert in Zusammenarbeit mit dem Kooperationsverein, dem MV Schwaningen.

Wo: Stadthalle Stühlingen.

Wann: Sonntag, 1. Januar 2023, 18 Uhr.

Ühlingen-Birkendorf

Silvesterkonzert der Trachtenkapelle Ühlingen: Die Trachtenkapelle Ühlingen lädt am 31. Dezember zu einem Silvesterkonzert im Edeka Fechtig in Ühlingen ein, um mit den Mitbürger sowie Gästen das Jahr ausklingen zu lassen.

Wann: Samstag, 31. Dezember, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Wo: Edeka Fechtig in Ühlingen, Hauptstraße 23.

Waldshut-Tiengen

Feuerwerk teils verboten: Seit 2020 gelten böllerfreie Zonen in Teilen von Waldshut-Tiengen. Das Ordnungsamt kündigt verstärkt Kontrollen an Silvester an und droht mit Bußgeldern bis 50.000 Euro. Wo das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten ist, erfahren Sie hier.

Neujahrskonzert: Die Junge Philharmonie Lemberg präsentiert am Dienstag, 3. Januar 2023, um 19 Uhr leichte Klassik von Wolfgang Amadeus Mozart bis Johann Strauß in der Stadthalle Waldshut. Eintritt 22 Euro (ermäßigt 16 Euro). Der Vorverkauf findet über die Tourist-Information in Waldshut (07751/83 32 00), die Buchhandlung Kögel in Tiengen (07741/76 70) sowie online (www.reservix.de) statt.

Wann: Stadthalle in Waldshut.

Wo: 3. Januar 2023, um 19 Uhr.

Weil am Rhein

Silvesterparty: Die Cocktailbar „Jim Knopf“ in Weil am Rhein, Eisenbahnstraße 11, lädt zu einer Silvesterparty mit mixed Music by Mike Cain Entertainment und Open End ein.

Wann: Samstag, 31. Dezember, ab 22 Uhr.

Wo: Cocktailbar „Jim Knopf“, Weil am Rhein, Eisenbahnstraße 11.

Zürich

Feuerwerk: In der Stadt Zürich ist nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein großes Feuerwerk zu sehen. Hauptsponsor ist Casino Zürich. Die Verantwortlichen von „Zürich Tourismus“ erwarten rund 150.000 Besucher in der Stadt.