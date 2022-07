von sk

Durch Flexgeräusche wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 2.40 ein Anwohner in der Maibergstraße wach. Er schaute hinaus und konnte ein Auto ohne Licht in Richtung Ortsmitte wegfahren sehen. Drüber informiert die von ihm alarmierte Polizei. Was die herbeigerufenen Ordnungshüter nachts entdeckten? Ein abgeflextes Tempo-30-Verkehrsschild kurz vor der Ortsausfahrt Enkenstein in Richtung Hausen.

Ein weiteres Tempo-30-Schild wurde am Ortseingang von Enkenstein (von Wieslet kommend) abgeflext. Das Polizeirevier Schopfheim (Telefon 07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Warum der Unbekannte in der Nacht eine laute Flex benutzte und nicht einen geräuschärmere Schraubenzieher, bliebt sein Geheimnis.